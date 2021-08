Schwerer Unfall bei Burgheim: Ehekirchenerin übersieht Motorrad

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße in der Nähe von Burgheim wurden zwei Menschen zum Teil schwer verletzt: Eine junge Autofahrerin hatte einen Motorradfahrer aus Holzheim übersehen - die beiden kollidierten.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Ortsverbindungsstraße auf der Kreisstraße ND 27 zwischen Burgheim und Rain gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 20-jährige Fahrerin aus Ehekirchen beim Linksabbiegen in den Steigweg einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Mit ein Grund war wohl die tiefstehende Sonne, die die junge Frau geblendet hat.

Unfall bei Burgheim: Motorrad und Auto mussten abgeschleppt werden

Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei der 20-Jährige aus Holzheim von seinem Motorrad geschleudert und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, heißt es weiter. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und Verstauchung der Halswirbelsäule. Auto und Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt, die Feuerwehren aus Burgheim und Neuburg im Einsatz. (nr)