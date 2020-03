Burgheim: Michael Böhm bleibt im Amt

Plus Der CSU-Amtsinhaber aus Burgheim holt 57,5 Prozent. Für Herausforderer Christian Peters ist der Wahlabend trotzdem ein Grund zum Feiern.

Michael Böhm ist mit 57,5 Prozent erneut zum Bürgermeister der Gemeinde Burgheim gewählt worden. Es ist ein Ergebnis, mit dem der 53-Jährige „grundsätzlich zufrieden“ ist, sich gleichzeitig aber auch Gedanken über die gut 40 Prozent Wähler macht, die ihm nicht ihr Kreuz gegeben haben. Ob all jene, die ihn nicht gewählt haben, wirklich unzufrieden mit seiner Arbeit seien oder ob es daran liege, dass Burgheim eine Freie-Wähler-Hochburg sei, vermag Böhm nicht zu sagen. Doch beirren will er sich davon nicht lassen. „Ich werde den Weg, den ich eingeschlagen habe, auch weiterhin gehen.“

Michael Böhm holte in fast allen Wahlbezirken die Mehrheit: Die meisten Stimmen gaben ihm die Ortlfinger. Im dortigen Wahllokal haben 72,1 Prozent der Wähler für ihn gestimmt. Nur in Straß/Leidling hatte sein Herausforderer Christian Peters die Nase vorn – wenn auch nur knapp mit 51,3 Prozent.

Michael Böhm feierte seine Wahlsieg mit seiner Familie in Burgheim

Böhm saß zuhause mit seiner Familie sowie seinem SPD-Gemeinderatskollegen Franz Hofgärtner und dem CSU-Ortsvorsitzenden Alexander Höger, als das Ergebnis feststand. Es war nicht nur das grassierende Corona-Virus, das ihn – wie die meisten anderen Bürgermeisterkandidaten auch – dazu zwang, das Auszählen der Stimmen im heimischen Wohnzimmer zu verfolgen. In seinem Fall war es vor allem ein Skiunfall und eine dadurch lädierte Schulter. Am heutigen Montag will er aber schon wieder ins Rathaus kommen. In den nächsten Wochen wird er dann eingeschränkt im Dienst sein.

Als die Stimmzettel in Burgheim ausgezählt waren, war Herausforderer Christian Peters von den Freien Wählern noch im Auto unterwegs. Erst als er um 18.45 Uhr daheim zur Türe hereinstolperte, erfuhr er von seinen Parteifreunden von dem Ergebnis. „Ich bin zufrieden“, sagte er. Aus dem Stand heraus dem Amtsinhaber mit 42,5 Prozent der Stimmen die Stirn zu bieten, sei durchaus respektabel. Der Wahlabend sei deshalb für ihn auch ein „Grund zum Feiern“.

Christian Peters weiß noch nicht, ob er Gemeinderat in Burgheim werden will

Warum Christian Peters ausgerechnet im Wahlbezirk Straß/Leidling mit 51,3 Prozent die Mehrheit der Stimmen für sich verbuchen konnte, ist dem 48-Jährigen ein Rätsel. „Offensichtlich konnte ich dort am meisten überzeugen“, mutmaßt er und lacht.

Ob Peters nun in den Gemeinderat einzieht, konnte er am Sonntagabend noch nicht sagen. „Das muss ich mir erst überlegen.“ Seine Entscheidung hänge davon ab, wer letztlich in das Gremium komme und „ob ich mit denen zusammenarbeiten kann“.