225 Meter vor dem Aufprall: Neuburgerin kann ihren Fallschirm nicht öffnen

Plus Vor einem Jahr kugelt sich Alena Winkler aus Neuburg bei einem Fallschirmsprung in Burgheim beide Schultern aus. Sie kann ihren Schirm nicht öffnen und fällt wie ein Stein gen Erde.

„Hab ich meinen Cypres heute früh gedrückt? Oder war das schon gestern?“ Es ist dieser Gedanke, der Alena Winkler durch den Kopf schießt, als sie im freien Fall aus 3000 Metern Höhe Richtung Boden fällt. Der kleine Öffnungsautomat muss vor einem Fallschirmsprung aktiviert werden, damit der Reservefallschirm öffnet – für den Fall, dass der eigentliche Schirm aus irgendwelchen Gründen nicht gezogen werden kann. So wie bei Alena Winkler in diesem Moment. Ihre beiden Schultern sind ausgekugelt, die Arme damit bewegungsunfähig. 225 Meter vor dem Aufprall müsste der Notfallschirm herausspringen – aber nur, wenn sie auf das Gerät gedrückt hat...