Burgheim

29.07.2021

Pandemie als Risikofaktor: Burgheim muss Kredit von rund 2,5 Millionen aufnehmen

Plus Der Haushalt 2021 gehörte zu den zahlreichen Themen, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Burgheim besprochen wurden. Der Markt muss einen Kredit aufnehmen, um das Minus im Haushalt auszugleichen.

Von Anna Hecker

Mit einem Haushaltsvolumen von 16.955.750 Euro liege dieser im Regelfall, wie Geschäftsleiterin Monika Basener in ihrem Bericht erläuterte: „Im Großen und Ganzen gestaltet sich das so, wie in den vergangenen Jahren.“

