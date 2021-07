Burgheim-Straß

vor 32 Min.

Neuer Funkmast soll in Straß gebaut werden

Der geplante Funkmast am Ortsrand von Straß soll vor allem die Bahnlinie und die Bundesstraße versorgen.

Plus Am Mittwoch wird sich der Bauausschuss des Burgheimer Gemeinderats mit dem Thema beschäftigen. Der Standort am Ortsrand ist „alternativlos“.

Von Claudia Stegmann

Im Burgheimer Ortsteil Straß wird ein Funkmast errichtet. Zumindest deutet der bisherige Verfahrensstand darauf hin. Am morgigen Mittwoch wird sich der Bauausschuss des Gemeinderats mit diesem Thema beschäftigen, denn der Gemeinde liegt ein entsprechender Bauantrag vor. Die Verwaltung wird dem Gremium vorschlagen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

