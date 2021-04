15.04.2021

Burgheimer Eltern wollen gegen Testpflicht an Schulen protestieren

Plus In Burgheim wollen Eltern gegen die Testpflicht in Schulen auf die Straße gehen. Auf dem Platz bei der Gänseliesel wurde ihnen das nun genehmigt.

Von Peter Maier

Am kommenden Samstag, 17. April ab 15 Uhr wollen Eltern aus Burgheim auf dem kleinen Platz bei der Gänseliesel am Ufer des Burgheimer Leitenbaches gegen die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler demonstrieren. Das Landratsamt erteilte nun die offizielle Genehmigung zur ersten Anti-Corona-Kundgebung in der Marktgemeinde. Die Eltern der Schul- und Kitakinder wollen ihrem Ärger Luft machen. Die Testpflicht als Voraussetzung für den Besuch von Schule und Kita treibt sie auf die Straße. Betroffen ist davon auch die siebenjährige Hanna-Li Reiser aus Leidling. „Sie hat Angst vor dem Test, möchte lieber zur Schule aber nicht so“, beschreibt ihre Mutter Jennifer Reiser den Gemütszustand ihres Kindes. Rathaus Burgheim will Neutralität waren Damit stehen Jennifer und Hanna-Li Reiser nicht alleine. Zusammen mit Jessica Heckl und Sandra Karmann haben die Mütter eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die inzwischen rund 100 Gleichgesinnte zählt. Vorgefühlt haben die Testpflichtgegnerinnen und -gegner bereits am vergangenen Sonntag. Vor dem Burgheimer Rathaus brachten sie Plakate mit klaren Botschaften an. „Stoppt den Testwahn an den Schulen“ oder „Wir haben ein Recht auf Bildung! Auch ohne Test!“ lauteten die Forderungen. Anfang der Woche war davon allerdings nichts mehr zu sehen. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hatten die Transparente entfernt. Ganz im Sinne von Burgheims Bürgermeister Michael Böhm, der auf die politische Neutralität von Rathaus und dessen Vorplatz besteht. Für die Anliegen der Eltern und Kinder zeigte der Rathauschef, der für die Kundgebung auch prompt eingeladen wurde, durchaus Verständnis. „Er hat uns den Platz bei der Gänseliesel vorgeschlagen,“ freut sich Jennifer Reiser und griff diese Anregung mit ihren Mitstreiterinnen gleich auf. Luftballonaktion auf dem Platz bei der Gänseliesel in Burgheim Sofort starteten sie einen Aufruf, Plakate zu malen und zur Gänseliesel zu bringen. Die Organisatorinnen hatten dort bereits Schnüre gespannt, an die man Transparente heften kann. Die Zufahrt wird am Samstag durch Feuerwehr oder Polizei abgesperrt und die Coronaregeln, sprich Abstand und Maskenpflicht, werden eingehalten. Die Burgheimerin Fiorella Ferrara, hat nicht nur eine schulpflichtige Tochter, sondern auch einen Stand mit vielen Luftballons. Den baut sie bei der Gänseliesel auf. Die Kinder können ihre Wünsche aufschreiben und an einen Luftballon hängen. Diese werden alle zeitgleich gen Himmel geschickt. Lesen Sie dazu auch: "Fassungslos und geschockt": Warum ein Zaun in Burgheim für Ärger sorgt

„Riesenfrechheit“: Hausärzte kritisieren Impfstoff-Verteilung im Raum Neuburg

Wilde Natur: Eine „kleine Sensation“ für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Themen folgen