14.12.2018

Burgheims Sänger feiern dreifach

Volles Haus, neuer Musiker und der Bassist hat Geburtstag

Das war doch ein krönender Abschluss 2018 für die Burgheimer Sängerschar. Mittlerweile lockt die Veranstaltung Gäste weit über die Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus an.

Traditionell wurde das Abschluss-Singen beim Kellerwirt mit weihnachtlichen Weisen begonnen. Wobei sich die meisten Sänger erst noch am frisch bereiteten Tatar der Wirtsleute Lenz erfreuten.

Und nicht minder, an der musikalischen Begleitung durch Peter Burzler, dem es sichtlich auch Spaß gemacht hat, mit seiner Gitarre das Team um Max Blei qualitativ zu verstärken. Apropos verstärken: Angekoppelt an die Technik von Geburtstagskind Karl Manhart, der es sich auch dieses Jahr nicht nehmen ließ, an seinem Ehrentag den Bass zu geben, ließ Burzler nicht nur seine Gitarre, sondern auch seine gut geschulte Stimme erklingen. Kongenial ergänzt durch Peter Popanda.

Kein Wunder also, dass nach dem besinnlichen Teil die Liederwünsche der Sänger nur so auf Organisator Ludwig Eubel herein prasselten. Ob das auch am modifizierten Liederbuch lag? Es wurde jedenfalls ein langer Abend, und nicht alle Wünsche der Gäste konnten erfüllt werden. Erfreulich für die Organisatoren war, dass die neuen Lieder gut ankommen. Und auch immer wieder neue Gäste ankommen. Drum wird überlegt, das Repertoire zu erweitern. Denn der Trend ist ungebrochen.

Und es macht einfach Spaß, in zwangloser Runde gängige Volkslieder, Schlager und Evergreens zu trällern. Am 16. Januar 2019 geht es weiter, ins neunte Jahr des Burgheimer Wirtshaus-Singens. (höku)

