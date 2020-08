18:00 Uhr

Busunternehmen Jägle übernimmt Neuburger Stadtbusse

Plus Aber die Stadträte sprechen politisch weiter mit. Vertragsunterzeichnung mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Rathaus. Heuer sind 40 Prozent weniger Fahrgäste zugestiegen

Von Winfried Rein

Der Stadtbus rollt und rollt - bald steht der elfmillionste Fahrgast an. Eine Zäsur brachte erwartungsgemäß die Coronakrise dieses Jahres. Bis Juli stiegen 40 Prozent weniger Passagiere zu als in den Vorjahren. Mittlerweile geht es wieder aufwärts, und mit der Vergabe an die Firma Seitz/Jägle ist der Betrieb bis 2025 geregelt.

Neu ist, dass das Eichstätter Busunternehmen Jägle erstmals die Konzession für die Neuburger Stadtlinien und damit die Gesamtverantwortung für deren Betrieb übernimmt. Dazu gehört auch der Ankauf von vier Bussen von den Stadtwerken. Die Neuregelung gilt ab Januar 2021. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten gestern Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die beiden Geschäftsführer Georg Jägle und Dominik Zehetbauer. Seniorchef Wolfgang Jägle hat sich weitgehend in die Freizeit verabschiedet.

Jägle muss Vorgaben der Stadt Neuburg weiter beachten

Die Firma Seitz/Jägle hat in einer europaweiten Ausschreibung jetzt vom Neuburger Stadtrat den Zuschlag als günstigster Bieter erhalten. Die Firma Spangler und außerbayerische Busunternehmen hatten sich ebenfalls für den Stadtbus interessiert.

Seitz/Jägle betreibt die fünf Neuburger Stadtlinien mit derzeit 71 Haltestellen in eigener Regie, doch die Vorgaben der Stadtpolitik sind weiter zu beachten. „Unsere Stadtbusse werden in gewohnter Qualität angeboten, das sichert der neue Vertrag“, erklärt OB Bernhard Gmehling. Mit der Firma Jägle arbeite die Stadt seit 1994 (Übernahme des Reisebüros Seitz) gut zusammen.

Der OB sieht den Stadtbus mit behutsamer Erweiterung des Streckennetzes als „Erfolgsgeschichte“ mit wichtiger sozialer Funktion. Für den Öffentlichen Personennahverkehr habe man das richtige Maß gefunden. Eine Taktverdichtung oder die Ausweitung des Fahrplans etwa nach Gietlhausen oder Bruck sei wirtschaftlich nicht darstellbar. Dass die Busse so gut laufen, sei auch Verkehrsleiter Andreas Bichler zu verdanken, „der sich seit Jahren mit Hingabe um Busse unhd Bäder in Neuburg kümmert“, so OB Gmehling.

Neuburger Linien haben heuer bisher 45.000 Fahrgäste verloren

Heuer ist ohnehin ein schwieriges Jahr für die Verkehrsbetriebe. „Für die Umweltschützer waren wir die Heilsbringer und in der Coronazeit sind wir zu Gefährdern geworden“, meint Geschäftsführer Georg Jägle. Die Neuburger Linien haben heuer bisher 45.000 Fahrgäste verloren, das sind 40 Prozent im Vergleich mit 2019. Die durchschnittliche Summe von etwa 450.000 Passagieren jährlich wird man heuer nicht erreichen.

Den Stadtwerken gehen rund 50.000 Euro Einnahmen verloren. Ab dem 16. März waren alle Stadtbusfahrten gratis gewesen, um Kontakte zwischen Fahrer und Mitfahrer zu vermeiden. Mittlerweile kostet die Fahrt wieder 1,50 Euro. „Viele ältere Bürger trauen sich immer noch nicht, mit dem Bus zu fahren“, hat Wilhelm Humboldt, Manager der Stadtlinien, beobachtet. Mit Masken und Abstand könne man jedoch ohne Bedenken im Stadtbus mitfahren. Stärkere Frequenz erwartet er mit Beginn des neuen Schuljahres im September.

