14.01.2020

CSU Weichering schickt eine junge Truppe in die Kommunalwahl

Dass Thomas Mack wieder Bürgermeister von Weichering wird, ist so gut wie sicher, denn der 42-Jährige ist der einzige Anwärter auf das Amt. Offen ist dagegen, wer es von der CSU schafft, in den Gemeinderat gewählt zu werden. Drei der vier Gemeinderäte treten wieder an. Nur Christian Mayr will aus persönlichen Gründen aus dem Gremium ausscheiden. Auf der Liste findet sich auch nicht der Name von Thomas Mack. Da seine Wiederwahl unstrittig sein dürfte, hat er zugunsten seiner Parteikollegen darauf verzichtet.

Und das sind die Kandidaten:

1. Karl Beck (55), Industriemeister aus Weichering

2. Markus Eichlinger (37), Bauingenieur aus Lichtenau

3. Sandra Öxler (34), Mediengestalterin aus Weichering

4. Walter Morasch (65), Rentner aus Weichering

5. Andreas Eichlinger (34), Logistik-Fachkraft aus Lichtenau

6. Bettina Selbmann (47), Sekretärin aus Weichering

7. Christian Rechner (40), Informatiker aus Weichering

8. Marion Merwald (33), Fitness-Trainerin aus Lichtenau

9. Karin Majewski (48), Fachwirtin im Sozial-Gesundheitswesen aus Weichering

10. Tobias Roth (39), Planer für Automatisierungssteuerung aus Weichering

11. Andreas Kreil (36), Kommunikationstechniker aus Lichtenau

12. Stephan Morasch (45), Bilanzbuchhalter aus Weichering

13. Peter Borrmann (27), Fahrdienstleiter aus Weichering

14. Christian Vollnhals (37), Industriefachwirt aus Weichering (clst)

Themen folgen