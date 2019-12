31.12.2019

Chefwechsel

Jan Eric Zinndorf leitet Hand- und Plastische Chirurgie

Am 1. Januar steigt Jan Eric Zinndorf zum Leiter der Sektion Hand- und Plastische Chirurgie im Klinikum auf. Er ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit der Zusatzqualifikation Handchirurgie und war bereits in den vergangenen zehn Jahren Oberarzt und stellvertretender Leiter der Sektion. Zinndorf folgt auf Günter Schmidt, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Die Sektion versorgt schwerpunktmäßig akute und chronische Verletzungen der Hand und führt rekonstruktive Operationen nach schweren Verletzungen durch. Ein weiterer Schwerpunkt von Zinndorf liegt in der ästhetischen Chirurgie. Rund 1500 Patienten behandelt das Team der Sektion jährlich. Dabei bietet das Klinikum Ingolstadt das gesamte Spektrum der Plastischen Chirurgie, ausgenommen der Schwerstbrandverletzten, an. 2009 nahm Zinndorf seine Tätigkeit im Klinikum als Oberarzt in der Handchirurgie auf. Zuvor war er an der Unfallklinik in Murnau tätig. Eine besondere Stärke der Sektion liegt in der multidisziplinären Versorgung von schwerverletzten Patienten gemeinsam mit Kollegen aus den weiteren Bereichen des Zentrums. (nr)