vor 59 Min.

Christian Heiß: Letztes Domkonzert

Domkapellmeister geht nach Regensburg

„Georg Friedrich Händel mit Pauken und Trompeten“ heißt das letzte Konzert der Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß, der im September zu den Domspatzen nach Regensburg wechselt. Zu hören sind am Sonntag, 30. Juni, ab 19 Uhr im Eichstätter Dom die Werke „Ode for St. Cecilia’s Day“, „Laudate pueri“ und das „Orgelkonzert F-Dur Op. 4 Nr. 4“ von Händel. Neben dem Eichstätter Domchor werden Anna Nesyba (Sopran), Michael Mogl (Tenor), Rien Voskuilen (Orgel) und das Barockorchester „L´Arpa festante“ auf Originalinstrumenten mitwirken. Wegen der Domrenovierung befinden sich die Konzertkasse und der Einlass im Mortuarium (barrierefreier Zugang). Konzertkarten zu 15 Euro (beziehungsweise zehn Euro) sind ab 18 Uhr an der Konzertkasse erhältlich, außerdem im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt, wie es in der Ankündigung heißt. (nr)

