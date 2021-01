"Click and Collect" in Neuburg: Jetzt kommt es auf die Kunden an

Plus Um im Lockdown zu bestehen, brauchen Einzelhändler innovative Lösungen. Wie gut sie vor Ort angenommen werden, liegt an den Neuburgern - auch mit "Click and Collect".

Ab Montag ist es auch in Bayern und Neuburg wieder möglich, Waren direkt in den Geschäften abzuholen – eine sinnvolle Entscheidung der Staatsregierung. Das zuletzt gültige Verbot war unter objektiven Gesichtspunkten nicht haltbar und hätte schon im wichtigen Weihnachtsgeschäft gelockert werden müssen.

"Click and Collect" in Neuburg: Lokaler Einzelhandel ist unter Druck

Doch die neue Möglichkeit löst unter den Händlern in Neuburg keine Jubelstürme aus. Dafür ist die Situation zu angespannt und die Macht von Online-Giganten wie Amazon zu groß. Schon vor der Corona-Krise war der lokale Einzelhandel unter Druck, spätestens jetzt braucht er innovative Ideen, um den Lockdown zu überstehen.

Neuburg: Einkäufe vor Ort fördern Identifikation mit der Heimat

Beratung via Videochat und Bestellung per Whatsapp sind Vorteile, die der Händler um die Ecke gegenüber internationalen Großkonzernen bieten kann. Die Möglichkeit, Einkäufe direkt vor Ort abzuholen, ist dafür ein wichtiger Baustein und fördert die Identifikation mit der Heimat. Vor allem geht es darum, den Kontakt zu den Kunden zu halten und diese auch über den Lockdown hinaus nicht an den Onlinehandel zu verlieren.

Bürger müssen zeigen, wie wichtig ihnen Neuburg als Einkaufsstadt ist

So oder so haben es die Verbraucher in der Hand. Mit ihren Einkäufen bestimmen sie, wie die Innenstädte nach der Krise aussehen werden. Wer derzeit nur auf Amazon und Co. unterwegs ist, braucht sich später nicht über Leerstände wundern. Jetzt müssen Bürger zeigen, wie wichtig ihnen Neuburg als Einkaufsstadt ist.

