vor 46 Min.

Corona-Auflagen: So streng kontrolliert die Polizei Verstöße in Neuburg

Plus Neuburger Streifenbeamte überprüfen die Einhaltung der Corona-Regeln genau, etwa bei einer Garagenparty, die sie auflösten. Mehr Betrügereien gibt es unterdessen durch das Internet.

Von Winfried Rein

Glühwein-Partys in Corona-Zeiten können teuer werden - sie kosten Bußgeld und vielleicht auch die Gesundheit. Eine Neuburger Polizeistreife entdeckte junge Leute bei einer Garagen-Party, einige liefen angesichts des Streifenwagens sofort davon. Letztlich nahmen die Beamten die Personalien von vier Teilnehmern aus verschiedenen Haushalten auf. Sie erhalten ein OWi-Verfahren und vermutlich jeweils 250 Euro Bußgeld.

Kontrolle in Neuburg: Mehrere Verstöße gegen Ausgangssperre aufgenommen

Mittlerweile sind in Neuburg mehrere Verstöße gegen Ausgangssperre und Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden. Am Wochenende zählte die Polizei, wie berichtet, sieben Fälle, darunter drei junge Männer aus drei Haushalten am Volksfestplatz und Autofahrer, die nach 21 Uhr unterwegs gewesen und prompt gestoppt worden waren.

„Die Einhaltung der Auflagen sehen wir uns genau an“, sagt Polizeichef Norbert Bachmaier, „aber wir kontrollieren mit Maß und Ziel.“ Das heißt, nicht jede Autofahrt kurz nach 21 Uhr ist gleich verdächtig. Wer aber später unterwegs ist, muss damit rechnen, angehalten zu werden. Bei einem solchen Verstoß gibt der Bußgeldkatalog 500 Euro vor. „Das müsste eigentlich Wirkung erzielen“, findet Polizeihauptkommissar Hubert Scharpf. Grundsätzlich sehen der Inspektionsleiter und sein Stellvertreter, „dass sich die Bevölkerung weitgehend an die Vorgaben hält.“

Telefonbetrügereien sollen im Lockdown zugenommen haben. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Weil dennoch kontrolliert wird, erwartet die Neuburger Wache für die Weihnachtsfeiertage Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei. Das entlastet die Beamten im Schichtdienst, „die an Weihnachten nicht selten mit härteren Vorfällen konfrontiert werden.“ Auch in der Silvesternacht bleibt es konsequent beim Ausgangsverbot ab 21 Uhr. Auf Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen dürfe ohnehin kein Feuerwerk gezündet werden, auf eingefriedeten privaten Flächen schon.

Im Lockdown habe es wohl weniger Verkehrsunfälle und Straftaten gegeben

Dem Pandemie-Jahr 2020 weinen auch die Polizeiangehörigen keine Träne nach. Im Lockdown habe es wohl weniger Verkehrsunfälle und Straftaten gegeben, mit Schließung der Gaststätten und Kneipen gingen auch Streitereien, Beleidigungen und Alkoholdelikte zurück. Dafür eskalieren offenbar die Betrugsdelikte über Telefon und Internet. „Ein leichtes Jahr war es keineswegs“, urteilt Polizeioberrat Norbert Bachmaier, „auch für uns war es anders.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen