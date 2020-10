15:27 Uhr

Corona: Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt sind jetzt „dunkelrot“

Am Sonntag wurde der Inzidenzwert von 100 geknackt. Welche Regelungen ab Montag, 26. Oktober, gelten.

Die Entwicklung war absehbar und ist nun auch eingetroffen: Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben sich in den vergangenen sieben Tagen so viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, dass der Inzidenzwert laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf 103,8 geklettert ist. Im Landkreis gilt damit ab sofort Warnstufe „dunkelrot“. Neuburg-Schrobenhausen ist damit einer von 20 Landkreisen in Bayern, die aktuell die höchste Warnstufe erreicht haben.

Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen 13 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag sowie 19 Genesungen. Damit sind aktuell 130 Landkreisbürger mit SARS-Cov-2 infiziert.

Nach Informationen des Landratsamtes gelten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ab Montag zusätzlich zu den bereits geltenden Maßnahmen der sogenannten Bayerischen Corona-Ampel insbesondere die folgenden weiteren Einschränkungen:

Sperrstunde ab 21 Uhr



Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und sonstigen Verkaufsstellen ab 21 Uhr



Nur noch maximal 50 Personen dürfen bei Veranstaltungen aller Art, bei Tagungen, Kongressen und Messen, bei kulturellen Veranstaltungen in Theatern, Konzerthäusern, auf sonstigen Bühnen und im Freien sowie in Kinos zusammenkommen. Auch bei Sportveranstaltungen wird die Zuschauerzahl auf maximal 50 Personen beschränkt. Ausgenommen sind Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Präsenzveranstaltungen an Hochschulen.

Auch Ingolstadt hat am Sonntag die Warnstufe „dunkelrot“ überschritten. Die 7-Tages-Inzidenz liegt dort laut LGL bei 104,08. Dem Gesundheitsamt wurden seit Samstag 18 neue Fälle gemeldet, aktuell sind damit 152 Personen infiziert. Eine 89-jährige Frau, die den Virus in sich trug, starb jüngst. Im Klinikum Ingolstadt werden derzeit 15 Patienten behandelt, einer von ihnen muss beatmet werden. (nr)

