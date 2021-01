09:11 Uhr

Corona-Pandemie im Raum Neuburg: Zwei weitere Todesfälle

In Schrobenhausen-Mühlried ist sowohl ein Corona-Testzentrum als auch -Impfzentrum eingerichtet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen steigt wieder leicht. Aktuell sind 209 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind die Zahlen vom Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen steigt wieder leicht. Am Freitag (Stand 0 Uhr) meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 125,4. Tags zuvor lag die Inzidenz in der Region laut RKI noch bei 108,9.

Das ist die Corona-Inzidenz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet zum Stand Donnerstag (8 Uhr) für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 122,3. Die Bewohner der Region sind damit - Stand jetzt - nicht von der 15-Kilometer-Regel betroffen.

Corona im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Region derzeit nicht von 15-Kilometer-Regel betroffen

Deutschlandweit meldet das RKI am Freitag 31.849 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 1188 neue Todesfälle binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - bezüglich der Todesfälle bedeutet dies einen neuen Höchststand. Auch in Neuburg-Schrobenhausen sind laut Angaben der Behörden zwei weitere Menschen mit oder an einer Ansteckung gestorben

Dem gegenüber berichtet das Gesundheitsamt 13 Neuinfektionen für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 31 Personen sind den weiteren Angaben zufolge wieder genesen. Aktuell sind damit 209 Landkreisbürger mit dem Virus infiziert.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen sind neun Corona-Fälle bestätigt

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit neun bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt. Davon wird eine Person intensivmedizinisch betreut und beatmet.

In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit 14 bestätigte Coronavirus-Patienten betreut. Davon werden drei intensivmedizinisch betreut und beatmet. Bei zwei Patienten besteht zudem der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. (nr)

