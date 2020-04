03.04.2020

Coronakrise: Audi spendet 5,6 Mio. Euro

Automobilhersteller übergibt auch medizinische Masken

Wenn’s drauf ankommt, rückt die Welt zusammen: Audi unterstützt in der Corona-Krise medizinische und soziale Einrichtungen in seinen Heimatregionen und leistet humanitäre Hilfe auf nationaler und internationaler Ebene. Dafür stellt das Unternehmen fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit. Dieses Paket haben der Vorstand der Audi AG und die Betriebsräte an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm jetzt auf den Weg gebracht.

Erste große Geldspenden sind bereits auf den Weg gebracht: Am Montag hat die Audi AG insgesamt 600.000 Euro an die Kliniken ihrer Heimatstandorte Ingolstadt und Neckarsulm übergeben. An das Klinikum Ingolstadt gehen dabei 400.000 Euro. Darüber hinaus stellt Audi in einem ersten Schritt in den nächsten Tagen für die Region Ingolstadt 10.000 medizinische Masken zur Verfügung. In Ingolstadt gehen diese an die Führungsgruppe Katastrophenschutz, die die Masken dann weiter an Kliniken, Pflegeheime, niedergelassene Ärzte und das öffentliche Gesundheitswesen verteilt.

Jetzt kommen „on top“ fünf Millionen Euro dazu. In Ingolstadt unterstützt Audi damit auch die Challenge „sprint4local – Eine Woche für Ingolstadt“. Initiiert vom Digitalen Gründerzentrum der Region Ingolstadt brigk und der IFG Ingolstadt haben hier Teilnehmer vom 1. bis 7. April die Möglichkeit, Ideen virtuell zu entwickeln, wie die Region Ingolstadt die Herausforderungen der Corona-Krise bewältigen und somit gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen kann.

Auch die internationalen Standorte des Audi-Konzerns etwa in Belgien oder China unterstützen in ihren Regionen vor Ort, indem sie unter anderem medizinische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Audi Hungaria wird dem Györer Krankenhaus eine Geldspende zukommen lassen. Weitere Maßnahmen werden im Moment an allen Standorten geplant. (nr)

Themen folgen