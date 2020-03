vor 55 Min.

Coronavirus: Drei Fälle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

In der Region um Neuburg steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Drei Personen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Pfaffenhofen sind mittlerweile sieben Menschen infiziert.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind erstmals drei Personen an COVID-19 erkrankt. Das hat am heutigen Samstagabend, 14. März, eine labormedizinische Untersuchung bestätigt. Wie das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilt, sind Personen aus der Großen Kreisstadt Neuburg, aus der Stadt Schrobenhausen sowie aus der Gemeinde Oberhausen positiv auf das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet worden.

Coronavirus: Neuburger Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen

Die Personen fallen altersmäßig nicht in eine Risikogruppe, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen. Eine Person weist aktuell die typischen Symptome der Erkrankung auf, die beiden weiteren sind symptomfrei. Alle drei halten sich in häuslicher Quarantäne auf.

Nach Erhalt der Laborbefunde ermittelt das Gesundheitsamt nun im Umfeld der Erkrankten mögliche Kontaktpersonen, für die ein Ansteckungsrisiko bestehen könnte. Alle Kontaktpersonen, die engen Kontakt mit den Patienten hatten, werden umgehend untersucht und es wird eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Im Kreis Pfaffenhofen sind in zwischen sieben Personen am Coronavirus erkrankt

Im Landkreis Pfaffenhofen ist ein siebter bestätigter Coronavirus-Fall aufgetreten. Dies teilte das Landratsamt Pfaffenhofen am Samstag mit. Es handelt sich um einen erwachsenen Mann, der sich derzeit in häuslicher Isolation befindet. Auch ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Die Kontakte des Betroffenen wurden bereits ermittelt und informiert. Der Fall steht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer schon bestätigten infizierten Person. (nr)

