Dahoam ist Dahoam: Kleine Ehekirchenerin im Fernsehen

Plus Die dreijährige Valentina Sayer spielt seit Kurzem in der BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ mit. Am Montag gibt es eine neue Folge mit ihr.

Von Claudia Stegmann

Die blonden Locken fallen ihr wild ins Gesicht, mit ihren blauen Augen sieht sie ihren „Papa“ verständnislos an. Der Unterschied zwischen Fichten- und Tannennadeln – das interessiert das kleine Mädchen nicht. Sie will stattdessen viel lieber mit ihrem Polizeiauto spielen. Die Sendung „Dahoam is Dahoam“ hat Zuwachs aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bekommen: Die dreijährige Valentina Sayer aus Ehekirchen spielt seit Kurzem die Tochter von Florian Brunner. Als Vicky hatte sie vergangenen Donnerstag ihren ersten Auftritt in der BR-Serie. An diesem Montag ist sie dort erneut zu sehen.

Das Mädchen ist nicht die erste in der Familie, die eine kleine Rolle in der Sendung übernimmt. Mutter Daniela Sayer (29) hat sich schon vor acht Jahren bei einer Castingagentur angemeldet und seitdem immer wieder in der Serie mitgewirkt – mal als Krankenschwester, mal als Passantin oder als Wirtshausgast. Auch Martin Stegmair aus Niederschönenfeld, ein Cousin ihres Vaters, ist bei „Dahoam is Dahoam“ mittlerweile Stammkomparse.

Auch die Mutter von Valentina Sayer spielte schon bei „Dahoam is Dahoam“

Und nun darf auch der Familiennachwuchs mitspielen. Valentina, die am Sonntag ihren dritten Geburtstag feierte, war im Mai zum ersten Mal in den Lansing-Studios bei Dachau. Für zwei Folgen wurde dort gedreht – die erste wurde am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt, die zweite folgt an diesem Montag. Die Szenen waren schnell im Kasten, wie Mutter Daniela erzählt. Drei Stunden dürfen Kinder ihres Alters am Tag maximal für Dreharbeiten vor der Kamera stehen. So lange habe es aber nie gedauert.

Gedreht wird übrigens streng nach den Corona-Schutzvorgaben. Hinter der Kamera muss Abstand gewahrt werden und alle tragen einen Mundschutz, erzählt Daniela Sayer. Die Corona-Pandemie selbst wird allerdings in der Serie nicht thematisiert.

Diese Woche darf Valentina wieder zwei Tage zum Drehen fahren. Im Augenblick findet sie das Ganze noch spannend und macht auch gut mit, sagt Daniela Sayer. Wie lange das so bleibt, steht in den Sternen. Sollte sie eines Tages keine Lust oder Motivation mehr dafür haben, müssen die Produzenten darauf reagieren und sie gegebenenfalls ersetzen.

Die Sendung „Dohoam is Dahoam“ wird an diesem Montagabend um 19.30 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.

