27.09.2019

Dank für viele Arbeitsstunden

Das Landratsamt zollt 60 Ehrenamtlichen aus dem Landkreis, die für ihr Engagement zuletzt die Ehrenamtskarte erhalten haben, seinen Respekt

Von Alexandra Maier

Seit 2011 gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Ehrenamtskarte. Aktuell besitzen sie rund 3000 Menschen – Tendenz steigend. 60 neue Empfänger wurden jetzt bei einer Feier in Schönesberg für ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt.

Zu diesem Anlass hatte das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen einen „Danke-Abend“ organisiert, bei dem auch zahlreiche Bürgermeister aus den Landkreisgemeinden sowie der stellvertretende Landrat Alois Rauscher und Bezirksrätin Martina Bauer anwesend waren. Landrat Peter von der Grün dankte den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. „Ohne Sie wären wir alle ein bisschen ärmer. Ärmer an Freizeitmöglichkeiten, ärmer an Kultur, ärmer an sozialer Wärme. Sie sind echte Leistungsträger unserer Gesellschaft und hoffentlich Vorbild für viele Nachahmer.“ Der Landkreis sei der erste in Bayern gewesen, der die Bayerische Ehrenamtskarte im Oktober 2011 eingeführt habe, nachdem sie in Cham getestet worden war. Für den Landrat ist die Karte ein Zeichen der Anerkennung und Ausdruck hoher Wertschätzung gegenüber allen Ehrenamtlichen im Landkreis.

„Nicht jeder, der sich kurz ehrenamtlich engagiert, bekommt die Ehrenamtskarte. Es ist ein ganzer Strauß an Voraussetzungen, die man erfüllen muss“, erklärte Christian Kutz aus der zuständigen Abteilung des Landratsamtes. Die Inhaber der Blauen und Goldenen Ehrenamtskarte engagieren sich freiwillig fünf Stunden die Woche, und das mindestens zwei Jahre lang. Das sei eine tolle Leistung, so Kutz. Das ehrenamtliche Engagement ist dabei sehr vielfältig. Unter den Ausgezeichneten befinden sich Schulweghelfer, aber auch Ehrenamtliche, die sich für das BRK, diverse Sportvereine oder für die JVA Neuburg-Herrenwörth einsetzen.

Kutz erläuterte auch die Vorzüge der Ehrenamtskarte, die das Format einer Scheckkarte hat. So dürfen sich deren Besitzer beispielsweise über Ermäßigungen beim Eintritt in die Schlösser und Museen des Freistaats sowie über Vergünstigungen bei der Bayerischen Seenschifffahrt freuen. Darüber hinaus gibt es auch innerhalb des Landkreises Vergünstigungen: bei kommunalen Einrichtungen und auch bei Firmen und Unternehmen. „70 Akzeptanz-Partner hat Fritz Goschenhofer damals akquiriert“, erklärte Peter von der Grün. „Und ich würde noch weitere 70 abklappern“, warf Fritz Goschenhofer lachend ein. Er war damals gemeinsam mit seinen Kreistagskollegen Klaus Brems, Michael Kettner, Lothar Klingenberg und Karlheinz Stephan die treibende Kraft hinter dem Projekt gewesen.

Nach den obligatorischen Fotos freuten sich die Ehrenamtlichen über ein gemeinsames Abendessen.

