Das Kulturleben kehrt langsam nach Neuburg zurück

Diesen Sonntag öffnet das Stadtmuseum in Neuburg – und zwar bei freiem Eintritt. Ab kommenden Mittwoch kann die Rizzi-Ausstellung im Neuburger Schloss besichtigt werden

Von Claudia Stegmann

Nach dem Einzelhandel, den Friseuren und der Gastronomie darf nun auch wieder langsam das kulturelle Leben aus der coronabedingten Zwangspause erwachen. So öffnet in Neuburg nächste Woche nicht nur das Stadtmuseum, sondern auch die James Rizzi-Ausstellung im Schloss darf wieder besucht werden. Dafür musste sich Initiatorin Barbara Nassler allerdings erst an die Staatsregierung wenden.

Ausstellung im Neuburger Schloss darf öffnen

Grund ist, dass die Rizzi-Exponate im Schloss ausgestellt werden – und Schlösser voraussichtlich erst wieder Ende Mai öffnen dürfen. Die Galeristin wandte sich deshalb an Ministerpräsident Markus Söder und Heimatminister Albert Füracker und bat um eine Ausnahme für Neuburg, da die Ausstellung von den Schlossräumen separiert ist. Die Erlaubnis kam, und so darf die Ausstellung mit dem Namen „Von New York nach Neuburg an der Donau“ am kommenden Mittwoch, 20. Mai, wiedereröffnet werden. Teil der Ausstellung ist auch ein von Rizzi bemaltes Stück der Berliner Mauer, das vor der Galerie Nassler aufgebaut ist. Es ist eines von drei Exponaten dieser Art. Bis 28. Juni sind die Bilder des Pop-Art-Künstlers im Schloss zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Größere Gruppen sollen sich bitte im Vorfeld bei der Galerie Nassler unter Telefon 08431/642690 anmelden.

Eine Ausstellung mit Radierungen der Neuburger Künstlerin Susanne Pohl ist derzeit im Stadtmuseum zu sehen. Bild: Pohl

Die notgedrungene Schließung aller Geschäfte und Einrichtungen hat die Galerie Nassler für eine Versteigerung von ausgewählten Rizzi-Kunstwerken genutzt. Der Reinerlös der Online-Spendenaktion in Höhe von 1015 Euro ging an die Neuburger Tafel. Die Galerie rundete den Betrag auf 1100 Euro auf.

Neuburg: Stadtmuseum eröffnet nach Corona-Schließung

Bereits diesen Sonntag, 17. Mai, öffnet auch wieder das Stadtmuseum im Weveldhaus. Dieser Tag ist gleichzeitig der Internationale Museumstag, weshalb der Eintritt in das Museum frei ist. Ab Dienstag, 19. Mai, ist das Museum dann wieder zu den regulären Zeiten (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr) und Eintrittspreisen zu besichtigen.

Neben der Dauerausstellung im ersten und zweiten Obergeschoss ist im Erdgeschoss die bereits im März eingerichtete neue Sonderausstellung „Gras Baum Wind Wasser – Landschaft vor Ort“ mit Radierungen von Susanne Pohl zu sehen. Die Neuburger Künstlerin hat sich in ihren meisterlichen Druckgraphiken mit Naturmotiven aus der unmittelbaren Umgebung und nächster Nähe auseinandergesetzt und ist dabei zu eindrucksvollen, poetischen Ergebnissen gelangt. Die aufwendige Entstehung ihrer Arbeiten dokumentiert ein Kurzfilm, der in der „Schatzkammer“ des Weveldhauses gezeigt wird. Die Ausstellung läuft bis zum 14. Juni.

