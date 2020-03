Das Zimperlump ist im Stadttheater Neuburg unterwegs

Plus Sepp und Kerstin Egerer spielten im Stadttheater Neuburg ihr neues Stück "Das Zimperlump und seine Freunde". Was junge Zuschauer dabei lernen.

Blaue Haare, ein blaues Gesicht und eine blaue Glitzerhose trägt das Zimperlump. Der kleine Kobold wohnt in Wunden und Verletzungen. Dort badet er im Blut, streckt und dehnt sich – und sorgt bei den verletzten Kindern für große Schmerzen. Der Rabauke hat viele Freunde, die – wie er selbst – für so manches Wehwehchen sorgen. In dem Theaterstück „Das kleine Zimperlump und seine Freunde“, das am Dienstag im Neuburger Stadttheater Uraufführung feierte, macht er eine Reise durch den Körper. Das kindgerechte Stück brachte nicht nur die kleinen Zuschauer zum Lachen, sondern auch die Erwachsenen mussten hier und da schmunzeln. Vor allem die vielsprechenden Namen der Krankmacher wie Migränchen und Frieda Fieber bleiben in Erinnerung.

Kindertheater in Neuburg: Zimperlump reist durch den Körper

Von der Nase springt Zimperlump in den Mund, dann runter in den Bauch und wieder hoch in die Schulter. Dabei begegnet er auch vielen Freunden. In dem einstündigen Theaterstück werde der Schmerz personifiziert, sagte Sepp Egerer. Damit verstehen die jungen Zuschauer in Zukunft ein Bauchziehen oder Zahnweh besser, erklärte er die Intention seines Stücks weiter. Der Schauspieler schlüpfte nicht nur in die Hauptrolle, sondern hat das Stück auch selbst geschrieben. Schauspielkollegin Kerstin Egerer übernahm hingegen die Rollen von Zimperlumps Freunden. Das Stück ist für Kinder zwischen drei und acht Jahren geeignet.

Kindergartenkinder aus Neuburg besuchen das Theater

Die Vormittagsveranstaltung besuchten die Kinder aus den Kindergärten Sonnenhügel, Franziskanerstraße, Bittenbrunn und Heinrichsheim sowie die BRK Kinderkrippe Sternenhaus und der Apostelkindergarten. Am Nachmittag fand noch eine Vorstellung für Familien statt.

Die Kindergartenkinder riefen Zimperlump vom Parkett aus begeistert zu und sangen bei seinem Lied mit. Denn jedes Mal, wenn der kleine Kobold zum nächsten Körperteil sprang, stimmte er die Verse an: „Wir reisen jetzt im Körper rum, das finde ich wirklich gar nicht dumm.“ In der Nase trafen Zimperlump und die Zuschauer auf Rotzberg Rotznase. Der dicke Rotzberg versteckte sich dort und spielte mit Schnupfenschleim. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Nur Taschentücher, trockene Füße und warme Mützen – also alles was bekanntlich einen Schnupfen verhindert – mag Rotzberg nicht. Von der Nase aus ging es in den Mund. Dort verkroch sich Kariane Karies. Kariane trug einen weiten Rock aus Zuckerstangen und liebt Süßigkeiten. Mit einem Akkuschrauber bohrte sie den Kindern Löcher in die Zähne, die sie dann mit Dreck und Zucker stopfte. Mit Madame Lärment, die sich am liebsten singend im Ohr aufhält, verabschiedete sich Zimperlump mit einem kleinen Lied von der Bühne.

