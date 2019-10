Das könnte teuer werden für die Stadt Neuburg

Plus Stadtwerke gleichen seit Jahren Verluste der Bäder oder Busse mit Gewinnen im Energiebereich aus. Mit dem Steuersparmodell könnte aber bald Schluss sein.

Was der Gesetzgeber 2009 Städte und Gemeinden ausdrücklich ermöglicht hat, könnte sich demnächst als kostspieliger Bumerang erweisen. Der Bundesfinanzhof ist nämlich der Auffassung, dass es mit EU-Recht nicht vereinbar ist, wenn Kommunen ihre Betriebe, die dauerhaft Verlust machen, in kommunale Eigengesellschaften wie etwa Stadtwerke auslagern und dadurch Steuern sparen.

So praktiziert es zum Beispiel auch die Stadt Neuburg seit vielen Jahren mit ihren beiden Bädern, den Bussen oder Tiefgaragen. Folgt der Europäische Gerichtshof dieser Auffassung, müssen kommunale Tochtergesellschaften wie die Stadtwerke künftig nicht nur mehr Steuern zahlen. Möglicherweise drohen auch Nachzahlungen, wenn alle Steuerbescheide seit 2009 zu Lasten der Kommunen und ihren Tochtergesellschaften geändert werden müssen.

Neuburg hat das Steuersparmodell schon Anfang der 80er Jahre eingeführt

Die Stadt Neuburg hat diesen so genannten steuerlichen Querverbund bereits in den 80er Jahren eingeführt. Weil es schon immer zweifelhaft war, ob mit Gewinnen bei den Stadtwerken (etwa mit Strom oder Gas) die Verluste von jährlich rund drei Millionen Euro in anderen Bereichen (Bädern, ÖPNV, Tiefgaragen...) ausgeglichen werden können und sich die Kommune damit einen Haufen Steuern spart, hat der Gesetzgeber diese Praxis 2009 ausdrücklich legalisiert. Abgesehen von den Ersparnissen in den Jahren vor dieser offiziellen gesetzlichen Regelung hat sich Neuburg seit 2009 rund 500.000 Euro Steuern jährlich gespart. Zwar überweist die Stadt aufgrund der angespannten Finanzlage bei den Stadtwerken seit 2018 jährlich jeweils 2,5 Millionen Euro an den Eigenbetrieb. Allerdings wird schon erwartet, dass sich die Stadtwerke künftig so aufstellen, dass durch Gewinne im Energiesektor die defizitären, öffentlichen Bereiche durchaus mitgetragen werden können. Schließlich geht es ja genau darum, die bis dato noch mögliche, erhebliche Ersparnis durch den jetzt angeprangerten steuerlichen Querverbund nicht einfach herzuschenken.

In Bayern betreiben ein Steuermodell wie die Stadt Neuburg vor allem die 63 Kommunen, die ebenfalls mit Stadtwerken im Energiebereich unterwegs sind. Kommt der Europäische Gerichtshof zur gleichen Rechtsauffassung wie der Bundesfinanzhof, „haben Bund und Land eine große Hausaufgabe“, meint Werkreferent Roland Harsch. Denn wie sollte es sich eine Kommune dann ohne Unterstützung von Bund und Land leisten können, defizitär laufende Betriebe der Daseinsvorsorge zu betreiben? Zum Beispiel öffentliche Bäder, in denen die Kinder Schwimmunterricht bekommen, oder Stadtbusse.

Die Stadt Neuburg hat der Entscheidung des Gesetzgebers vertraut

Wie Bürgermeister Rüdiger Vogt, der gerade Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vertritt, geht auch Harsch davon aus, dass die betroffenen Kommunen nicht im Regen stehen gelassen werden. Noch dazu, wenn es zum Extremfall käme, und die Steuervorteile seit 2009 zurückgezahlt werden müssten. „Woher sollten wir denn das Geld nehmen? Weil es eine Entscheidung des Gesetzgebers war, der wir vertrauten, wurde natürlich auch keinen Moment lang daran gedacht, Rücklagen dafür zu bilden“, erklärt Vogt.

