vor 17 Min.

Das sind die Gottesdienst-Termine für Heiligabend in Neuburg

Krippenspiele werden in den Gottesdiensten an Heiligabend heuer in anderer Form als sonst stattfinden. Die Hygienevorgaben müssen eingehalten werden.

Plus Weil die Ausgangssperre auch an Weihnachten gilt, mussten die Neuburger Kirchen ihre bisherigen Planungen wieder einmal umwerfen. Nun stehen sie aber fest und die Pfarrer hoffen, dass die Gottesdienste stattfinden können.

Von Gloria Geissler

Blaise Pascal, ein französischer Philosoph, sagte einmal: Weißt Du, wie Du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähl ihm Deine Pläne. In diesen Worten steckt in diesen Tagen viel Wahrheit. Wobei es nicht göttliche Fügung ist, die derzeit sämtliche Planungen durcheinanderwirbelt, sondern es sind die Entscheidungen auf irdischer Ebene. Am Montagabend verkündete die Staatsregierung, dass die Ausgangssperre auch für den Heiligen Abend gelte. Das bedeutete für die Neuburger Pfarrer Herbert Kohler, Steffen Schiller und Jens Hauschild, die gerade ihre Gottesdiensttermine für die Weihnachtstage veröffentlicht hatten, alles neu zu planen. Denn die späten Christmetten können nach 21 Uhr nicht mehr stattfinden.

Die Kirchengemeinden brauchen derzeit eine hohe Frustrationstoleranz, denn die ständig neuen Vorgaben werfen deren Gottesdienstplanung für Weihnachten fast täglich über den Haufen. Das Verbot von Großveranstaltungen, die Pflicht zur Voranmeldung und nun die Ausgangssperre. Und unterschwellig schwingt die Angst mit, dass schon bald Gottesdienste komplett untersagt werden könnten. „Die Erfahrung von Ostern steckt uns noch in den Knochen“, gesteht der Pfarrer der Neuburger Katholiken, Herbert Kohler. Zum höchsten Fest der Christen durften alle Messen nur online stattfinden. „Ich hoffe, dass es an Weihnachten nicht auch noch so weit kommen wird.“

Freiluftgottesdienste in Neuburg wurden abgesagt

Das verpflichtende Anmeldesystem für alle Gottesdienste an Heiligabend macht den Pfarroberhäuptern schon genug zu schaffen. „Nach unserem Empfinden widerspricht das dem Geist eines Gottesdienstes, der für jeden offenstehen soll“, sagt Kohler. „Das ist ja kein Event, zu dem man ein Ticket lösen kann.“ Fatal wäre aus Sicht der Kirchen natürlich auch, ausgerechnet am Heiligen Abend Gottesdienstbesucher an der Kirchentür abweisen zu müssen.

Die Christmette in St. Augustin um 18 Uhr wurde wegen der Vorgabe zur Voranmeldung abgesagt. Frater Donatus Wiedenmann, Prior der Barmherzigen Brüder, sieht sich außerstande, eine Anmeldung für eine Christmette zu organisieren: „Wir haben alle Hände voll zu tun, den Betrieb in unserem Altenheim am Laufen zu halten. Ich bedaure es sehr, aber wir können eine Anmeldung nicht stemmen.“

Christmetten in Neuburg wurden meist vorverlegt

Wegen der Ausgangssperre haben die meisten Pfarreien ihre Christmetten vorverlegt. In den beiden Stadtpfarreien St. Peter und Heilig Geist bleiben die Kinderkrippenfeiern wie geplant, aber es wird nun jeweils zwei frühe Christmetten geben. In Heilig Geist finden sie um 17.30 und 19 Uhr statt. In der Hofkirche beginnt die frühe Christmette um 18 Uhr (statt 23.30 Uhr), in St. Peter um 19.30 Uhr. Für diese Christmetten sowie für die vorherigen Kinderkrippenfeiern ist eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich (siehe Infokasten). Die kleinen Gemeinden Bittenbrunn, Rohrenfels, Wagenhofen und Sehensand hatten schon bisher nur mit frühen Terminen geplant. Hier gibt es keine Änderungen. In der Pfarrei Ried wird die Christmette von 22 auf 18 Uhr vorverlegt. Für die Gottesdienste in den kleinen Gemeinden ist keine Anmeldung notwendig.

In der evangelischen Christuskirche wurde die Christmette von 22.30 auf 19.30 Uhr vorverlegt. Ebenfalls wurde bei allen Gottesdiensten das Hl. Abendmahl herausgenommen. Reservierungen sind nur für die Gottesdienste an Heiligabend um 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr nötig.

Am Heiligen Abend gilt die Ausgangssperre

In St. Ulrich wird die Christmette um eine Stunde vorverlegt, sie beginnt um 19.30 Uhr. Für sie sowie den Gottesdienst für Senioren um 17 Uhr gibt es noch ein paar wenige Karten, die Kinderkrippenfeier um 15 Uhr ist schon ausgebucht, heißt es aus dem Pfarrbüro.

In der Apostelkirche muss die Christmette aus zeitlichen Gründen ausfallen, wie Pfarrer Jens Hauschild mitteilt.

Das sind die genauen Termine:

PFARREIENGEMEINSCHAFT NEUBURG

Heilig Geist

15.30 Uhr: Krippenfeier für Kinder

16.30 Uhr: Krippenfeier für Kinder

17.30 Uhr: Christmette

19 Uhr: Christmette

Buchung telefonisch unter 08431/6473111 (montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr)





St. Peter/Hofkirche

16 Uhr: Krippenfeier für Kinder

17 Uhr: Krippenfeier für Kinder

18 Uhr: Christmette in der Hofkirche

19.30 Uhr: Christmette in St. Peter

Buchung unter 08431/6473111 (montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr)





Bittenbrunn

16.30 Uhr: Krippenfeier für Kinder am Pfarrstadl

19 Uhr: Christmette im Freien





Ried

16 Uhr: Weihnachtliche Andacht an der Kapelle Maria Hilf in Gietlhausen

16.30 Uhr: Krippenfeier für Kinder im Pfarrgarten

18 Uhr: Christmette im Pfarrgarten





Rohrenfels

15 Uhr: Krippenfeier für Kinder im Freien auf dem Friedhof

19 Uhr: Weihnachtsgottesdienst im Freien auf dem Friedhof





Wagenhofen

16 Uhr: Kinderkrippenfeier auf dem Martinsplatz

17.30 Uhr: Christmette auf dem Martinsplatz





Sehensand

17.30 Uhr: Christmette auf dem Friedhof mit Übertragung in die Kirche





ST. ULRICH

15 Uhr: Kinderkrippenfeier

17 Uhr: Gottesdienst für Senioren

19.30 Uhr Christmette

St. Luzia in Zell

17.30 Uhr: Gottesdienst

Buchung nach den Gottesdiensten am Samstagabend und Sonntagvormittag.





CHRISTUSKIRCHE

15 Uhr: Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel

16.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel

18 Uhr: Christvesper mit Posaunenchor Ensemble

19.30 Uhr: Christmette mit besonderer musikalischer Gestaltung

Buchung ab dem morgigen Mittwoch auf der Homepage der Gemeinde möglich (www.christuskirche-neuburg.de)





APOSTELKIRCHE

14.30 Uhr: Familiengottesdienst

16 Uhr: Familiengottesdienst

Buchung unter www.apostelkirche-neuburg.de und auf der Facebook Seite der Gemeinde. Wer diese Möglichkeit nicht hat, bestelle bitte per E-Mail (pfarramt.apostelkirche.nd@ELKB.de) oder unter Telefon 08431/2429.

17.30 Uhr: Gottesdienst

Buchung unter Telefon 08431/2429 oder per E-Mail (pfarramt.apostelkirche.nd@ELKB.de). Auch im Gottesdienst am 4. Advent werden Eintrittskarten ausgegeben. Ab dem Donnerstag, 17. Dezember, wird auch hier das Buchungsportal im Internet geöffnet. Tickets können dann erworben werden unter www.apostelkirche-neuburg.de.

Lesen Sie dazu auch:

Heiligabend in Neuburg: Freiluftgottesdienste fallen aus und die Christmetten werden vorverlegt

Weihnachten in Neuburg: Nur noch mit Eintrittskarten zum Gottesdienst?

Neuburg: Fällt der Freiluft-Gottesdienst an Weihnachten aus?

Themen folgen