vor 47 Min.

Demo für Erhalt der Rennertshofener Turnhalle

Die Bürger ziehen vors Rathaus und fordern die Sanierung. Vor allem Vereine leiden unter den beschränkten Auftritts- und Trainingsmöglichkeiten.

Von Manfred Dittenhofer

Die Vereine in Rennertshofen machen mobil gegen die Abrisspläne der alten Turnhalle. Wieso muss die Halle weg und wieso nicht sanieren und als dauerhaften Veranstaltungsort erhalten? Diese Fragen stellen sich einige Rennertshofener. Am Dienstagabend trugen sich rund 100 Befürworter für den Erhalt der Turnhalle vor dem Rathaus in eine Unterschriftenliste ein.

Eigentlich wollte Bürgermeister Georg Hirschbeck nicht draußen auf der Straße über das Thema diskutieren. Das Gemeindeoberhaupt kam aber dann doch vor die Tür und stellte sich den Bürgern. Hirschbecks Argumente lagen tags zuvor schon auf dem Tisch. Der Erhalt der Turnhalle würde Geld verschlingen, das die Gemeinde nicht habe. Von zwei Millionen Euro ist die Rede, für Brandschutz, Barrierefreiheit und behindertengerechte Toiletten. Sonst dürfe das Gebäude nicht weiter betrieben werden.

Erhalte man die alte Halle, müsse man die neue nicht so aufwendig bauen, schlug Gerhard Biber vor. Das eingesparte Geld könne für die Ertüchtigung der alten Halle genutzt werden. Überhaupt müsse das Projekt erst einmal durchgerechnet werden, meinte Biber: „Die Zahlen glaube ich ihm so nicht.“ Den Vereinen in der Marktgemeinde ist es ernst, denn es gibt kein Pfarrheim mehr und kein Welschbräu. Vor allem die Faschingsvereine und der Theaterverein leiden unter dem Mangel an Trainings- und Probenplätzen. Es sei nicht praktikabel, die Bühne immer wieder für Proben auf- und gleich danach wieder abzubauen, so Martina Fürst, Spielleiterin des Herbsttheaters. Auf der einen Seite werde die Vereinsarbeit seitens der Gemeinde gelobt, bei der Schaffung von Veranstaltungsplätzen aber sehen sich die Vereine alleine gelassen.

Turnhalle: In Rennertshofen sind Trainingszeiten heiß begehrt

Trainingszeiten seien heiß begehrt. Der Vorstand der Bertoldsheimer Garde berichtete von Ausweichterminen nach Burgheim. Die Gemeinde müsse abwägen, ob ihr die Vereine etwas wert seien, sagten Marion und Christian Diederichs. Die beiden sprachen von sechs Gruppen mit ganz unterschiedlichen Trainingszeiten. Und in Rennertshofen gebe es momentan gar keine Trainingsmöglichkeiten mehr.

Die Bürger von Rennertshofen formulierten eine klare Nachricht an die Adresse des Gemeinderates. Bild: Manfred Dittenhofer

Sogar von Eigenleistung und Mithilfe der Vereine wird gesprochen. Die Rennertshofener wollen den Dialog. Deshalb kam Bürgermeister Hirschbeck schließlich auch vor die Rathaustüre. In der anschließenden Gemeinderatssitzung wanderte das Thema allerdings in den nicht-öffentlichen Teil. Die Begründung: Zu viel Zahlenmaterial, über das öffentlich nicht gesprochen werden dürfe. Und schon fühlten sich die Bürger außen vor gelassen. So zogen sie nicht in den Sitzungssaal ein, sondern ärgerten sich vor dem Rathaus, „dass, wie so oft, unter fadenscheinigem Vorwand Themen nicht öffentlich diskutiert werden“, schimpften einige Unterzeichner der Unterschriftenliste, die sich für den Erhalt der alten Turnhalle einsetzen.

Neben der Turnhalle ging es noch um ein neues Baugebiet für Rennertshofen

Einiges Kopfzerbrechen verursachte dem Gremium das geplante Baugebiet im Ortsteil Treidelheim. Einige Gemeinderäte befürchten eine Art Terrassenbildung, wenn die Bauherren durch Aufschüttungen und Stützmauern die Grundstücke einebnen. Das Problem entsteht vor allem durch den Trend hin zum Fertighaus, die oft ohne Keller gebaut werden. Das funktioniert an einem Hanggrundstück nur mittels Einebnung. Die Probleme mit Stützmauern aber erlebt der Gemeinderat gerade im Baugebiet Rennertshofen Nord. In Treidelheim fällt der Hang noch steiler ab, nach Lage der Dinge müsste dort noch mehr ausgeglichen werden. Michael Müller beantragte deshalb, den Bau von Kellern zur Baubedingung zu machen. Damit könne ein Neubau ins abfallende Gelände eingefügt werden. Müllers Antrag wurde allerdings mit 9:7 Stimmen abgelehnt. Ludwig Bayer fand die Terrassenbildung gar nicht schlecht. Er forderte, dass die Gemeinde den Hang selbst modellieren und die Kosten auf die Bauwerber umlegen solle. So weit wollte man aber dann doch nicht gehen. Ortssprecher Otto Kuffer wollte die Gesamtplanung nochmals diskutieren. Die Straßen liegen seiner Meinung nach derart falsch, dass die Garagenzufahrten unter dem Gefälle leiden würden. An der Gesamtplanung mochte das Gremium aber nicht mehr rütteln. So einigte man sich auf eine maximale Stützmauerhöhe von einem Meter und auf eine Höhenbegrenzungen der Gebäude bei jedem einzelnen Grundstück.

Themen Folgen