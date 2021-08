Der Dinopark in Denkendorf feiert seinen 5. Geburtstag

Vor fünf Jahren hat der Dino-Park in Denkendorf eröffnet. Das wird am 25. August gefeiert.

Am 25. August 2016 hat der Dino-Park eröffnet, seitdem sind fast eine Million Besucherinnen und Besucher nach Denkendorf in den Park samt Museum gekommen. Pünktlich zum fünften Geburtstag wird deshalb am kommenden Mittwoch gefeiert. So bekommen alle Besucher, die ebenfalls an diesem Tag Geburtstag haben, freien Eintritt.

Zahlreiche Maskottchen für Kinder kommen in den Dinopark

„In nur 60 Monaten hat das Dinosaurier Museum Altmühltal unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, sagt Michael Völker, der Gründer des Museums. Zur Geburtstagsparty ab 14 Uhr besuchen bekannte Maskottchen den Park. Darunter sind der sprechende Elefant Benjamin Blümchen, Fips Feldhamster von der Landesgartenschau oder auch Schanzi vom FCI. Zudem gibt es ein Geburtstagsgewinnspiel und weitere andere Aktionen.

Weiter Informationen unter dinopark-bayern.de