Unbekannter hängt in Denkendorf Katzenskelett an Autospiegel

Mit einem sehr grusligen Fund hatte es die Polizei Beilngries zu tun. An einem Autospiegel in Denkendorf hing eine tote Katze.

Wie die Polizei Beilngries mitteilt, hat ein Unbekannter irgendwann zwischen 15. und 18. Oktober ein Katzenskelett an den Außenspiegel eines geparkten Autos gehängt. Das Fahrzeug, an dem die tote Katze hing, stand auf einem Privatanwesen an der Bergstraße in Denkendorf (Kreis Eichstätt). Hinweise zu dem makabren Fund nimmt die Polizei Beilngries entgegen. (nr)