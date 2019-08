02.08.2019

Der Abschied des Volksfestprofis

Klaus Benz moderierte zum letzten Mal das volle Bierzelt. Unter den Zuschauern waren auch mehrere über 90-Jährige

Von Laura Freilinger und Johannes Bahr

Heiße Temperaturen, kaltes Bier und bayerische Klänge: Mit circa 3000 Senioren war das Festzelt des Neuburger Volksfestes am Seniorennachmittag auch dieses Jahr wieder reichlich gefüllt. Höhepunkt war am Donnerstag die Verabschiedung eines lokalen Urgesteines: Nach 31 Jahren moderierte Klaus Benz zum letzten Mal die Veranstaltung.

„Der Seniorennachmittag ist mir in jedem Jahr eine Herzblutangelegenheit“, erzählt Benz. „Das Publikum ist stets gut gelaunt und sehr dankbar für die Unterhaltung.“ Der Neuburger entschied sich bewusst dafür, seine Laufbahn als Moderator nach seinem 35. Volksfest-Auftritt zu beenden. „Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um meine Karriere hier zu beenden“, erklärt er. Das Zusammenspiel aus Musik, Wirt und Moderator sei einfach ein Erfolgsgarant, findet er. „Natürlich spielt aber auch Wehmut eine Rolle“, gibt er zu. Nach seinem 70. Geburtstag in diesem Monat wird er den Seniorennachmittag zukünftig statt auf der Bühne als Gast miterleben. Benz denkt allerdings noch lange nicht daran, sich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Er plant, auch weiterhin kleinere Veranstaltungen zu moderieren. Trotzdem wird in den nächsten Jahren keine Langeweile aufkommen: Neben der Leitung zweier Stammtische bleibt er aktives Mitglied im Motorclub. „Am Wichtigsten bleibt für mich die Familie“, betont er. „Durch die Unterstützung meiner Frau konnte ich mich bis heute vollständig auf die Moderationen konzentrieren.“

Als Zeichen seines Danks überreichte ihm Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ein kleines Geschenk. „Unser Volksfestprofi hielt uns alle über die Jahre bei guter Laune“, lobt er ihn. Als Vertreter der Stadt Neuburg begrüßte Gmehling neben den Senioren auch Sozialreferentin Eva Lanig, Marktreferent Manfred Enzersberger und Bürgermeister Rüdiger Vogt.

Klaus Benz ehrte im Anschluss die ältesten Festzeltbesucher. Die 97-jährige Berta Bründl, die beiden 95-jährigen Alwin Raupach und Hubert Fischer sowie der 93-jährige Hans Margraf freuten sich über Lebkuchenherzen und eine Flasche Wein.

Für die musikalische Untermalung sorgte die Neuburger Stadtkapelle mit bayerischen Märschen unter Leitung von Markus Haninger. Für Verpflegung sorgte die Stadt mit Gutscheinen für kostenlose Würstl und Semmeln. Um zu vermeiden, dass wie im vergangenen Jahr zu viele Senioren ihr Essen mit nach Hause nehmen, erfolgte die Gutscheinausgabe heuer im Festzelt. „Im Normalfall essen die Besucher im Zelt. Wenn Angehörige aber krank sind, zeigen wir uns kulant“, erklärt die Leiterin des Festzelts Michaela Kemper. In diesem Jahr habe es diesbezüglich aber keinerlei Unstimmigkeiten gegeben. Aufgrund der vielen Besucher, die schon vor Beginn der Veranstaltung im Zelt saßen, war sie mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden.

