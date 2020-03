Der Boden des Handwerks in Neuburg

Plus Die Corona-Krise stellt eine Herausforderung für die heimische Wirtschaft dar. Welchen Appell Kreishandwerksmeister Hans Mayr an die Verbraucher richtet.

Fragt man Hans Mayr als Kreishandwerksmeister, wie es den Handwerkern im Landkreis in der Corona-Krise ergeht, erhält man, je nach Branche, über die er spricht, sehr unterschiedliche Antworten. Aber der goldene Boden wird vielen gerade unter den Füßen weggezogen.

Natürlich leiden alle unter der Bewegungseinschränkung, manche aber weit mehr als andere. Und auch sehr unterschiedlich. Während die Baustellen unter freiem Himmel, wie im Rohbau- und Neubausektor, bisher unvermindert weitergehen und auch die meisten Straßenbaustellen noch betrieben werden, haben andere Handwerksbetriebe, etwa Friseursalons, komplett geschlossen. Sie müssen sich überlegen, wie sie ihren Betrieb durch die Krise retten können. Und jeder Verbraucher könne jetzt schon mithelfen, findet Hans Mayr.

Kunden haben Angst, dass Handwerker das Virus mitbringen

Sehr würden unter der momentanen Situation die Friseure leiden, so Mayr. „Die können und dürfen ihre Dienstleistung nicht nach Hause liefern.“ Selbst wenn manche Kunden das gerne hätten. Damit brächten sie die Friseure nur noch mehr in die Bredouille. Schreiner, Spengler, Metallbauer stellen gerade fest, dass Aufträge im Haus storniert werden. Mayr erzählt von einem Spengler, der einen Spülkasten reparieren sollte. Der Kunde habe ihm abgesagt. „Viele Menschen haben Angst, dass die Handwerker das Virus mitbringen.“ So würden Aufträge geschoben. Und ein ebenfalls brisanter Aspekt der Pandemie: „Niemand scheint an die Zeit danach zu denken. Es kommen momentan bei den Firmen kaum neue Aufträge herein.“ Mayr befürchtet ein Auftragsloch, das auf die Handwerker zukäme. „Das wäre eine Katastrophe nach der Katastrophe.“

Bild: Manfred Dittenhofer

Bäcker wie auch Metzger verzeichnen drastische Umsatzeinbußen. Mayr steht in engem Kontakt mit den Innungen. In den ersten Tagen hätten die Menschen noch dort gekauft, inzwischen würden viele ihre Bäckerei und ihre Metzgerei meiden. Das liegt laut Mayr zum einen an dem Umstand, dass gerade in Bäckereien der Cafébetrieb als Magnet fehle. Zum anderen habe sich das Einkaufsverhalten der Menschen geändert. „Die gehen in den Supermarkt und nehmen dort alles, auch Back- und Wurstwaren, mit.“ Man dürfe aber die regionalen Betriebe nicht vergessen.

Beim Baugewerbe kann Hans Mayr auf den eigenen Betrieb schauen. „Wir nehmen die Vorgaben der Staatsregierung und der Bundesregierung sehr ernst und heißen sie auch gut.“ Seine Baustellen gehen weiter. Mehr Sorge bereiten dem Neuburger Bauunternehmer die Büros. „Dort haben wir Sektionen eingerichtet, so dass wir bei einem infizierten Mitarbeiter nicht gleich komplett zusperren müssen.“ Das wäre eine Katastrophe für seine Firma.

Hans Mayr ist für das Handwerk draußen zuversichtlich

Deshalb ist Hans Mayr sehr froh über die Maßnahmen, die Bayerns Ministerpräsident früher als andere erlassen hat. Mayr ist für das Handwerk, das in freier Natur arbeitet, zuversichtlich, dass es dort weitergeht. Und noch eine Hoffnung hegt der Kreishandwerksmeister. „Die verkündeten Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung der Betriebe sind gut. Nun müssen die Gelder nur noch schnell und ohne viel Bürokratie die Firmen auch erreichen.“

Der Kreishandwerksmeister befürchtet, dass die Wirtschaftslandschaft nach der Corona-Krise eine andere sein wird. „Wir machen uns jetzt schon Gedanken über die Zeit danach.“ Gerade beim heimischen Handwerk und bei der Gastronomie könne aber jeder mithelfen, dass die Betriebe erhalten bleiben. Man könne über Gutscheine nachdenken, die man jetzt kaufe und später einlöse. Das funktioniere bei vielen Betrieben, auch beim Friseur oder bei einem Café oder Restaurant. Und auch Handwerksleistungen könnten für die Zeit danach zumindest schon geplant werden, findet Mayr. Und selbst bei Internetbestellungen müsse man nicht immer auf die großen Onlinehändler zurückgreifen. Fast jedes Geschäft im Kreis hat einen Internetauftritt und eine Telefonnummer. Da könne man doch mal nachfragen, ob frei Haus geliefert werde.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar "Vergesst die Kleinen in Neuburg nicht!" von Manfred Dittenhofer