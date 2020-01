vor 56 Min.

Der Faschings-Kalender für Rennertshofen

Welche Bälle und Umzüge in den nächsten Wochen in Rennetshofen und Bertoldsheim stattfinden.

Von Michael Geyer

Mit zwei spektakulären Krönungsbällen sind die Faschingsfreunde im Westen des Landkreises in die fünfte Jahreszeit gestartet. Bei der Fidelitas in Rennertshofen eroberten Prinz Christoph II. (Hosemann) und Prinzessin Johanna I. (Bauer) den Narrenthron, unterstützt vom Kinderprinzenpaar Tim II. (Hirschbeck) und Magdalena I. (Gebert). In der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim regieren Prinz Florian I. (Habermeyer) und Prinzessin Ramona I. (Eubel) sowie das Kinderprinzenpaar Tobias I. (Helbing) und Luzia I. (Fieger) über die Narrenschar. Nun geht es Schlag auf Schlag, bis am Faschingsdienstag beim Kehraus der Fasching begraben wird.

Rennertshofen und Bertoldsheim werden ihrem Ruf als Faschingshochburgen auch in diesem Jahr gerecht. Etliche Bälle und weitere Faschingsveranstaltungen stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm der beiden Faschingstruppen.

„Bernza“ lädt am Sonntag, 26. Januar, um 13.30 Uhr zum Kinderball in die Gaststätte Schlamp.

Am 1. Februar geht es um 19.30 Uhr mit dem 6er-Rat-Ball der Fanta7 in der Gaststätte Schlamp weiter. Dort findet auch am Samstag, 15. Februar, der Seniorenfasching statt.

Hoch her geht es auch beim Landfrauenfasching in der Gaststätte Schlamp am 21. Februar ab 13 Uhr.

Ein weiterer Kinderball der Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft findet am Dienstag, 25. Februar, ab 13.30 Uhr im Gasthaus Daferner in Schönesberg statt.

findet am Dienstag, 25. Februar, ab 13.30 Uhr im Gasthaus Daferner in statt. Mit dem Kehrausball am gleichen Tag um 19 Uhr geht im Gasthaus Schlamp für die Faschingsgesellschaft „Bernza“ die närrische Zeit zu Ende.

„Bernza“ die närrische Zeit zu Ende. Im Pfarrheim Rennertshofen feiern am Sonntag, 26. Januar, Arbeiterwohlfahrt und Gartenbauverein ab 13.30 Uhr ihren gemeinsamen Faschingsball. Am 8. Februar ab 13.30 Uhr treffen sich dort auch die Senioren der Pfarrei Rennertshofen zu ihrem bunten Faschingstreiben.

feiern am Sonntag, 26. Januar, und Gartenbauverein ab 13.30 Uhr ihren gemeinsamen Faschingsball. Am 8. Februar ab 13.30 Uhr treffen sich dort auch die Senioren der Pfarrei zu ihrem bunten Faschingstreiben. Ein Faschingshighlight wird wieder die Prunksitzung der Fidelitas am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr in der Schulturnhalle. Dort feiern auch die Kinder am 20. Februar von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto „Um die ganze Welt“ ihren Schulfasching.

am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr in der Schulturnhalle. Dort feiern auch die Kinder am 20. Februar von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto „Um die ganze Welt“ ihren Schulfasching. Die Fidelitas lädt am 21. Februar um 14 Uhr ins Kegelheim Stepperg zum Kinderball.

lädt am 21. Februar um 14 Uhr ins Kegelheim Stepperg zum Kinderball. Am 22. Februar ab 19.30 Uhr feiern die Riedensheimer Schützen im Bürgerhaus.

Rennertshofen und Bertoldsheim bieten auch wieder ihre über die Region hinaus bekannten Umzüge: Am Faschingssamstag, 22. Februar, startet der Gaudiwurm in Bertoldsheim um 13.30 Uhr in der Marxheimer Straße. Anschließend wird vor und in der Schlosswirtschaft gefeiert. Am Faschingssonntag, 23. Februar, folgt Rennertshofen, wo der Umzug um 14 Uhr an der Leonhardskapelle in der Bertoldsheimer Straße seinen Anfang nimmt und durch den ganzen Markt führt. Anschließend ist Faschingsparty in der Schulturnhalle mit DJ und dem Auftritt der Garden angesagt.

Themen folgen