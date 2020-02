14:43 Uhr

Der Neuburger Kinopalast wird zum Klassenzimmer

Die 13. Schulkinowoche in Bayern steht kurz bevor. Auch der Kinopalast in Neuburg ist dabei.

Neuburger Schulklassen können sich noch eine Woche lang für die diesjährigen Schulkinowochen anmelden. Sie beginnen am 23. März.

Zwei Wochen lang werden in ausgewählten Kinos 50 Filme gezeigt, die thematische Bezüge zum Lehrplan haben. In Neuburg beteiligt sich der Kinopalast von Roland Harsch. Die Schulkinowochen richten sich an Schulklassen aller Altersstufen und Schularten. Sie beginnen am 23. März. Noch eine Woche können sich Neuburger Schulklassen für die diesjährigen Schulkinowochen anmelden.

Schulkinowoche: Bereits 2000 Anmeldungen in Neuburg

Fünf Tage lang verwandeln sich insgesamt 130 Kinos in 120 Städten in Klassenzimmer und präsentieren ein auf Jahrgangsstufen , Unterrichtsfächer und Lehrpläne abgestimmtes Filmprogramm. Abgerundet wird das Projekt durch Lehrerfortbildungen, didaktische Begleitmaterialien und Kinoseminare. Deutschlandweit haben sich bereits rund 160.000 Schülerinnen und Schüler zu den Schulkinowochen angemeldet – allein in Neuburg sind mehr als 2000 Anmeldungen eingegangen.

Zentraler Bestandteil der Schulkinowoche sind die mehr als 70 Kinoseminare und Workshops. Medienpädagogisch begleitet erhalten die an den Filmseminaren teilnehmenden Schülerinnen und Schüler noch im Kinosaal einen einmaligen Blick hinter die Kulissen eines Films. Noch bis zum Anmeldeschluss am Montag, 9. März 2020, können Lehrerinnen und Lehrer ihre Schulklassen für Kinobesuche sowie die angebotenen Kinoseminare registrieren. (nr)

Mehr Informationen zum gesamten Filmbildungsangebot, den Sonderprogrammen und Fortbildungen der filmpädagogischen Projektwoche 2020 finden sich online unter www.schulkinowoche.bayern.de.