28.03.2020

Der Wald verzeiht nichts

Warum Baumartenwahl, genetische Herkunft und richtige Pflanzung entscheidend für den Forst der Zukunft sind. Pflanzschulungen im Marktwald Rennertshofen

Von Michael Geyer

Borkenkäferbefall und Sturmschäden reißen immer wieder Lücken in den heimischen Wald. Diese müssen so schnell wie möglich aufgeforstet werden, damit die Fläche wieder begrünt wird und sich nicht Brombeeren oder Gräserbewuchs breitmachen können. Fehler, die bei der Auswahl der Baumarten und bei der Pflanzung gemacht werden, wirken sich, auch im Hinblick auf den Klimawandel, auf die Stabilität, das Wachstum und letztendlich den Wert des aufgeforsteten Waldes aus. Deswegen luden das AELF (Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten) Pfaffenhofen und die Waldbesitzervereinigung (WBV) Neuburg-Schrobenhausen noch vor der Ausgangsbeschränkung zu einer gemeinsamen Schulung ein.

Im Kreuzschlag, einem Waldstück des Marktes Rennertshofen im Langen Tal, begrüßten Revierleiter Martin Spies und WBV-Geschäftsführer Ludwig Schön 15 Teilnehmer. Themen der Fortbildung waren verschiedene Pflanzverfahren, Vorbereitung der Pflanzflächen, Bestellung von Pflanzen, Pflanzqualitäten, Möglichkeiten des Einzelschutzes und die neue Waldförderrichtlinie.

Als Erstes erläuterte Martin Spies das waldbauliche Vorgehen im Marktwald. Die aufzuforstende Fläche wird mit Flatterulme, Spitzahorn und Douglasie ergänzt, da großenteils bereits Fichten und Buchen in der Naturverjüngung vorhanden sind. Ulmen und Douglasien stellen dabei auf dem feinlehmigen Boden eine sinnvolle Ergänzung dar. Sie wurzeln tiefer als Fichten und kommen dadurch leichter an Wasser heran. Das waldbauliche Ziel ist ein klimastabiler, gemischter Nadel-Laub-Mischwald. Dabei sind für die künftige Stabilität des Waldes die Wahl der passendsten Baumart, die richtige Pflanzung sowie die genetische Herkunft der jungen Bäume entscheidend. Fachmann Uwe Jiranek von der Baumschule Sailer stellte verschiedene Pflanzverfahren – etwa die Pflanzung mit Hohlspaten, der Rhodener Haue oder dem Göttinger Fahrradlenker – vor und zeigte, auf welche Qualitätsmerkmale der Waldbesitzer beim Pflanzenkauf achten muss.

Bei Anlieferung sollte die Qualität überprüft werden. Auch der Schutz der Pflanzen beim Transport sei zu beachten. Zweckmäßigerweise sei bei Selbstabholung ein Pflanzsack mitzubringen. Förster Spies wies darauf hin, dass die Regel „Das Pflanzloch sollte der Wurzel angepasst werden, nicht umgekehrt“ grundsätzlich zu beachten sei, selbst wenn das Pflanzen im steinigen Boden recht mühsam sein könne. Weil im Frühjahr die Pflanzzeit aufgrund der Witterung oft sehr kurz ausfallen könne, seien rechtzeitige Planung und Pflanzenbestellung unerlässlich. Einige Baumarten, wie die Douglasie oder auch Nadelholz im Allgemeinen sollten vorzugsweise im Frühjahr gepflanzt werden, Laubholz und Lärchen dagegen eher im Herbst. Zudem wurden unterschiedliche Einzelschutzmöglichkeiten angesprochen wie Wuchshüllen und Wuchsgitter. Sinnvoll sei es, die jüngeren Pflanzen mit Tonkin-stäben zu markieren. Alternativ bieten die Baumschulen Markierstäbe aus Fiberglas an. Zum Ende der Schulung hatte Förster Spies noch eine positive Nachricht: Die Fördergelder des Freistaates für Wiederaufforstungen wurden zum 1. März deutlich angehoben. Spies bot den Waldbesitzern ein Beratungsgespräch in ihrem Wald an.

Jederzeit unter den Rufnummern 08434/3949752 oder 0171/9784499. Mitglieder des WBV Neuburg-Schrobenhausen erhalten bei Pflanzenbestellungen Rabatte bei diversen Baumschulen.

