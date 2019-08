17:55 Uhr

Der ambitionierte Plan von Ehekirchen

Viel investiert hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren, die Schulden wuchsen. Jetzt könnte sie diese wieder abbauen – wenn alles wie vorgesehen läuft.

Von Christof Paulus

Für Alois Helfer ist klar: Der Schuldenstand soll 2017 seinen Höchststand erreicht haben. Seit vergangenem Jahr ist Helfer der Kämmerer in Ehekirchen, sein Vorhaben in der Gemeinde ist nicht zu übersehen: Die Schulden sollen sinken.

Gute drei Millionen Euro hatten die im Jahr 2017 betragen, kaum mehr als eine Million Euro soll es im Jahr 2022 sein. Der Grund dafür: Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren mehrere Großprojekte in Angriff genommen, baut gerade eine zentrale Kläranlage, eine Krippe in Walda und errichtet ein Gewerbegebiet in Wallertshofen.

Große Projekte in Ehekirchen haben Schulden verursacht

Kredite und Kosten dafür wogen schwer – doch sie sollen diese nun getilgt werden. Im Finanzplan bis 2022, der bereits seit 2018 gilt, als noch Helfers Vorgänger Franz Habersetzer im Amt war, sind keine neuen Schulden vorgesehen. Laut Haushaltsplan für 2019, der am Dienstag bei der Sitzung des Gemeinderates in Ehekirchen verabschiedet wurde, sollen im laufenden Jahr fast 400.000 Euro an Schulden getilgt werden. Dass es auch in den kommenden Jahren in dieser Tendenz weitergehen soll, verwunderte bei der Gemeinderatssitzung den Dritten Bürgermeister Otto Plath von der CSU.

Ob ein größerer Kredit auslaufen würde oder wie es zu dieser Entwicklung komme, fragte er in Richtung von Kämmerer Helfer. Der gab an, dass dies nicht der Fall sei, die Schulden einfach wie bisher zurückgezahlt werden sollen. Wenn also alles so aufgeht, wie Helfer sich es vorstellt, hat Ehekirchen sich in den vergangenen Jahren mächtig auf die Hinterbeine stellen müssen – in naher Zukunft dafür aber keine Investitionen ausstehen, die dringend getätigt werden müssten. Doch es gibt noch weitere Gründe, die das laufende Haushaltsjahr so gut dastehen lassen, wie dies eben nun der Fall ist.

Haushaltsplan in Ehekirchen: Mehr Einnahmen, mehr Ausgaben

So erwartet die Gemeinde rund ein Drittel mehr an Gewerbesteuereinnahmen als 2018, auch die Schlüsselzuweisungen seitens des Freistaats steigen an. Mit diesen Zuweisungen werden all die Gemeinden unterstützt, die über eine verhältnismäßig niedrige Steuerkraft verfügen. So möchte die Gemeinde die Belastungen stemmen, die im laufenden Jahr neu hinzukommen: Denn zum einen steigen ihre Personalkosten, zum anderen ist der Betrag angewachsen, den sie als Umlage an den Landkreis überweisen muss. „Natürlich hätte man immer gern noch ein wenig mehr Geld zur Verfügung“, sagt Bürgermeister Günter Gamisch. „Aber die Ausgaben des Landkreises kommen ja auch uns zugute.“

Die größte Investition der Gemeinde soll auch heuer der Bau der Kläranlage in Ehekirchen sein, für den nun rund 2,5 Millionen Euro anfallen. Ganze 4,2 Millionen Euro kann sie dafür allerdings im laufenden Jahr als Beiträge von den Bürgern erwarten. Mehrheitlich vom Land finanziert wird der Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde, die etwa eine halbe Million Euro kosten wird. Die laufenden Einnahmen übersteigen zudem die laufenden Kosten – sodass auch diese Differenz investiert werden kann.

Gemeinde Ehekirchen will größeres Polster schaffen

Daher wundert es kaum, dass der Gemeinde noch weit über eine Million Euro zur Verfügung bleiben. Diese sollen in die Rücklage fließen, die sich somit mehr als verzehnfacht – bisher betrug sie lediglich rund 100.000 Euro. Von dem Geld weitere Schulden zu tilgen, plant Kämmerer Helfer jedoch nicht. Denn die Arbeiten an den Ehekirchener Projekten laufen schließlich immer noch. „Das Geld wird nächstes Jahr gebraucht“, sagt er.

