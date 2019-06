vor 38 Min.

Diamantene Hochzeit: Zuhause im Grünen

Maria und Roland Groschup feiern Diamantene Hochzeit. Beide haben für die Stadtgärtnerei gearbeitet. Bis zur Hochzeit führten sie eine Fernbeziehung.

Von Christof Paulus

An die erste Begegnung kann Maria Groschup sich noch genau erinnern: „Als er durch die Tür kam, habe ich einen Stich gekriegt“, erzählt sie. „Ich habe mir gedacht: Hoffentlich holt er mich zum Tanzen.“ „Damals hatte ich auch noch volles, dunkles Haar“, antwortet ihr Mann Roland. 63 Jahre ist die Geschichte mittlerweile alt, viele Briefe, Tänze und gepflanzte Blumen liegen zwischen heute und dem Tag, an dem Maria und Roland Groschup sich kennen gelernt haben.



Damals war er zu Besuch in Neuburg, bei seinem Bruder, und abends zum Tanzen im Lokal „Aussicht“. Nur acht Tage hatten sie dann gemeinsam in Neuburg, eineinhalb Jahre später verlobten sie sich. Noch einmal genauso lange sollte es dauern bis zu ihrer Hochzeit. Bis dahin führten sie eine Fernbeziehung, schrieben sich über 300 Briefe in drei Jahren. Heute liegen diese bei ihnen zuhause.

Maria und Roland Groschup feiern Goldene Hochzeit in Neuburg

„Ein Freitag, der 13. war es“, erzählt Roland Groschup vom Hochzeitstag der beiden. „Und geregnet hat es!“ Doch nichts davon war für sie ein schlechtes Omen. Am Donnerstag hatten sie wieder Grund zu feiern: Denn der verregnete Freitag, der 13., liegt nun 60 Jahre zurück, Maria und Roland Groschup feierten jetzt ihre Diamantene Hochzeit.

Und so, wie beide es erzählen, war die Zeit voller Harmonie. „Wir haben uns noch kein einziges böses Wort gegeben“, sagt Roland Groschup – dabei waren er und seine Frau sich nicht immer einig. „Ich war eigentlich dagegen, dass sie arbeiten geht“, sagt er. Doch sie hat sich durchgesetzt. Zum Glück für beide: Denn so konnten sie gemeinsam arbeiten – bei der Stadtgärtnerei. Die leitete Roland Groschup viele Jahre, seine Frau arbeitete halbtags dort.

Hochzeitspaar hat bei der Stadtgärtnerei Neuburg gearbeitet

Inzwischen sind beide Rentner, sie ist 83, er 84 Jahre alt. Sie kommt aus der Nähe von Regensburg, er siedelte mit elf Jahren aus dem Sudetenland über. Nachdem er zunächst im Landkreis Aichach gewohnt hatte, verschlug es ihn später nach Nordrhein-Westfalen – bis zu seinem Besuch in Neuburg vor 63 Jahren. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Maria Groschup. „Das war es“, stimmt ihr Mann zu. So verwundert es auch nicht, dass beide immer noch als Team funktionieren – ihr Garten beweist das.

Ihren Wintergarten haben sie selbst gebaut, das Grün auf dem eigenen Grundstück halten sie in bester Ordnung. Nicht immer müssen sie in ihrem Garten sein, beide verreisen gern, oder stehen gemeinsam in der Küche. „Im Garten ist er der Chef“, sagt sie. „Im Haus bin ich es.“ Dorthin kam auch Bürgermeister Rüdiger Vogt, um zu gratulieren – schließlich machten die Goschups sich lange um die Stadt und ihr Grün verdient. Vogt war nicht ihr einziger Gratulant, denn inzwischen sind sie bereits viermal Urgroßeltern. Die ganze Familie wohnt in Neuburg – oder ganz in der Nähe.

