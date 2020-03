Die Donau Classic macht auch in Neuburg Station

Plus Im Sommer rollen bei der Donau Classic und der Regio Sprint wieder die Oldtimer durch die Region. Die Fahrzeuge kommen dabei auch nach Neuburg.

Wenn Audi als Hauptsponsor die Funktionsfahrzeuge an das Organisationsteam der Donau Classic übergibt, weiß man, die Planung der Schnauferlrallye kreuz und quer durch die Region ist in die heiße Phase eingetreten. Thomas Frank, Leiter Audi Tradition, überreichte die drei Fahrzeugschlüssel an Robert Faber und Alexander Arold. Vor allem Arold freut sich besonders. Denn er legt für die Streckenplanung im Vorfeld der dreitägigen Donau Classic und der Eintagestour RegioSprint rund 6000 Kilometer für die Planung der Routen zurück. Dabei fährt er ein mit einem Tripmaster ausgestattetes Fahrzeug.

Die Donau Classic ist 600 Kilometer lang

Mit diesem speziellen Wegstreckenzähler, wie sie auch Rallye-Teilnehmer nutzen, vermisst Alexander Arold die rund 600 Kilometer lange Strecke der drei Etappen der Donau Classic auf den Meter genau. Das ist notwendig für das rund 200 Seiten umfassende Roadbook, die Bibel für den Beifahrer, der dem Piloten den Weg durch die Etappe und die Sonderprüfungen „vorbetet“.

In der Roadbook-Phase ist der Streckenplaner aber noch lange nicht. Für die RegioSprint, die am 11. Mai stattfindet und an der rund 250 klassische Fahrzeuge teilnehmen, läuft momentan noch das Genehmigungsverfahren für die beantragte Route. Der Start ist auf dem Audi-Parkplatz 11 geplant. Über das Audi Forum geht es dann über Kehlheim bis nach Beratzhausen und Hemau, um dann abends das Ziel im Audi Forum zu erreichen.

Eines der Ziele wird das Audi Driving Experience Center in Neuburg sein

Die Donau Classic findet von Donnerstag, 18. Juni, bis Samstag, 20. Juni statt. Die Streckenführung muss Alexander Arold erst noch erkunden. So viel aber steht fest, wie Organisationsleiter Robert Faber mitteilte: Eines der drei Ziele wird im Neuburger Audi Driving Experience Center sein. Und auch das Hangarfest am Flugplatz Manching soll wieder stattfinden.

Über die 15. Auflage der Donau Classic freut sich Faber sehr. Schließlich sei die Idee einst aus einer Laune heraus entstanden und nun ist die Rallye eine der größten Oldtimer-Veranstaltungen Deutschlands: „Wir konnten Fahrer aus rund 18 Ländern als Teilnehmer begrüßen.“ Faber betonte, dass trotz so mancher Turbulenzen die Partner und Sponsoren zur Donau Classic stehen würden. „Und nur so ist eine solche Veranstaltung durchführbar.“ Alexander Arold wies darauf hin, dass die Veranstalter 25.000 Kilogramm-CO2 bei der Organisation „Atmosfair“ finanziell ausgleichen und damit Klimaschutzprojekte mitfinanzieren. Audi feiert heuer 40. Geburtstag des quattro, wie Thomas Frank berichtete. Daher würde die Teilnehmerflotte von Audi Tradition ausschließlich aus vierrad-angetriebenen Fahrzeugen bestehen. „Wir können also bei jeder Witterung mitfahren, wünschen uns aber dennoch Sonne an den Veranstaltungstagen.“