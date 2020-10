vor 19 Min.

Die Generation Corona spricht

„Denn wir wissen, was ihr braucht“ im Kleinen Haus.

Fundamentalkritik am Bildungssystem im Jungen Theater

Von Michael Heberling

Das Bundesministerium für Bildung, Business und besondere Zeiten hat zur Pressekonferenz geladen. Die Bühne ist sehr beige und die Kostüme der Ministerin Corinna Magnoli (Paula Gendrisch) und ihres Referenten Johannes Brunner (Steven Cloos) heben sich kaum ab (Ausstattung: Andreas A. Straßer). Gegen das dezent-langweilige Ton-in-Ton der täuschend echt nachempfundenen, mittlerweile sattsam bekannten Szenerie steht das bunte Patchwork der großen Videowand im Hintergrund, wo Jugendliche Statements aus ihrer Corona-Quarantäne abgeben (Video: Elisabeth Reyna).

„Denn wir wissen, was ihr braucht“ ist der Titel des „Rechercheprojekts“, das Regisseurin Ulrike Günther, die auch für den Text verantwortlich zeichnet, mit ihrem Team auf die Bühne des Kleinen Hauses in Ingolstadt bringt. Das sind einesteils bedrückende, nachdenklich machende Befindlichkeiten junger Menschen „zwischen physical distancing und social solidarity“ – O-Töne aus einer groß angelegten Online-Befragung und Interviews–, andererseits die komprimierte Packung des perfiden Polit-Sprechs, mit dem die Bevölkerung seit einiger Zeit so abgefertigt wird.

Es kommt einem nur zu vertraut vor: das Gerede von internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, der unerlässliche Einsatz aller für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Landes, die Beschwörung der Krise als Chance, die Neudefinition des Normalen. Hier musste kein Klischee bemüht, kaum karikierend eingegriffen werden. Genau hinschauen und hinhören reicht aus: Realpolitik als Realsatire.

Unverblümt und zunehmend deutlicher schildern die Jugendlichen im Live-Chat ihren unnormalen Alltag. Und sie lassen keinen Zweifel daran, dass vor der Behauptung „Wir wissen, was ihr braucht!“, die Frage stehen sollte „Was wollt ihr?“.

