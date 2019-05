vor 44 Min.

Die Königswürde für Opa und Enkel

Wer das Königsfischen in Burgheim für sich entschieden hat

Der 1. Mai wird in den Kalendern der Petrijünger immer ganz dick markiert, schließlich findet an diesem Tag das Königsfischen beim Sportanglerverein in Burgheim statt. Über 60 Angler verteilten sich an den vielen Vereinsgewässern, um den dicksten Brocken an Land zu ziehen. Das Anglerglück meinte es mit Familie Kiowski aus Burgheim besonders gut. Denn die Königswürde 2019 holten sich Peter Kiowski und sein Enkelsohn Dominik Kiowski, der sich die Jugendkönigskette mit einem sehenswerten Fang sicherte. Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Vorsitzender Holger Reisch und sein Stellvertreter Christian Kammer für die rege Teilnahme. (tbb)

