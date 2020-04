Die Neuburger Donaubrücke ist am Wochenende gesperrt

Plus Diese und nächste Woche ist die Brücke bei Bergheim sperrt, genau dazwischen wird die Elisenbrücke saniert. Was das für Autofahrer bedeutet.

Was passieren kann, wenn eine Verkehrsachse über die Donau wegbricht und ausgerechnet auf der Ausweichroute ein Unfall passiert, haben Autofahrer am Montag erlebt. Gegen 17 Uhr hatte es an der Ampel Monheimer Straße/Kreuzung Ingolstädter Straße gekracht: Ein Lastwagen hatte sich auf dem linken Fahrstreifen eingeordnet, war dann aber nach rechts abgebogen, wobei der das Auto neben sich touchiert hat. Den beiden Fahrern ist nichts passiert, die Auswirkungen haben allerdings ungezählte Autofahrer zu spüren bekommen. Bis über Ried hinaus hat sich die Blechlawine gezogen – und das in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen drastisch nach unten gesenkt hat.

Während die Bergheimer Donaubrücke gesperrt ist, gab es an der Neuburger Donaubrücke am Montag einen Unfall. Die Folge: ein langer Rückstau. Bild: Winfried Rein

Grund für den langen Rückstau war vor allem der Umstand, dass diese Woche die Donauquerung bei Bergheim komplett gesperrt ist. Bis einschließlich morgigen Donnerstag, 18 Uhr, wird der Verkehr von dort über Neuburg umgeleitet. Eine weitere Vollsperrung folgt dann nächste Woche von Dienstag, 12 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 18 Uhr.

Die Donaubrücke Neuburg ist ab Freitagnachmittag gesperrt

Genau in die Tage dazwischen quetschen sich nun Sanierungsarbeiten an der Neuburger Elisenbrücke. Die Vollsperrung mit Tag- und Nachtbaustelle läuft von Freitag, 17 Uhr, bis spätestens Montag, 5 Uhr. Das bedeutet, dass der überörtliche Verkehr in dieser Zeit dann über die Bergheimer Staustufe umgeleitet wird.

Wie die Stadt Neuburg mitteilt, werden nicht nur die Brücke samt Auffahrtsrampen gesperrt, sondern auch die jeweiligen Kreuzungsbereiche im Süden und Norden der Brücke. Das heißt: Am Wochenende können auch die Kreuzungsbereiche Schlagbrückchen/Luitpoldstraße und Monheimer-/Ingolstädter Straße nicht befahren werden. Das hat zur Folge, dass der Verkehr in der Innenstadt über die Münchener- und Hirschenstraße umgeleitet wird. Im Neuburger Norden erfolgt die Umleitung aus Bittenbrunn kommend über Laisacker und Hessellohe.

Radfahrer und Fußgänger können die Elisenbrücke weiterhin benutzen

Während Autofahrer also am kommenden Wochenende einen Bogen um die Elisenbrücke machen müssen, bleibt für Fahrradfahrer und Fußgänger alles beim Alten: Sie können den gesamten Baustellenbereich nach wie vor auf einer Seite passieren. Der östliche (Donaukaiseite) Geh- und Radweg ist für Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Die andere Seite zur Altstadt hin ist eine Notüberfahrt für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Solche Straßenschäden werden bei den Bauarbeiten ausgebessert. Der Zeitpunkt für die Maßnahme ist wegen der Ausgangsbeschränkungen günstig. Bild: Stadt Neuburg

Grund für die Baustelle in Neuburg ist, dass die über 30 Jahre alte Donaubrückealtersbedingte Blessuren hat. Die starke Belastung von täglich mehr als 20.000 Fahrzeugen hat nach Angaben der Stadtverwaltung deutliche Spuren an der Asphaltschicht sowie den Randsteinen hinterlassen. Die mittlerweile gut sichtbaren Schäden werden deshalb jetzt bei einer umfassenden Sanierung beseitigt.

Die Sanierung der Donaubrücke Neuburg kostet rund 100.000 Euro

Die Maßnahme wurde im November 2019 vom Neuburger Stadtrat abgesegnet und kostet rund 100.000 Euro. Dass sich die Bauarbeiten mit denen an der Staustufe in Bergheim zeitlich überschneiden, war so nicht vorgesehen. Ursprünglich waren sie für die Zeit der Sommerferien geplant. Doch aufgrund der nach wie vor gültigen Ausgangsbeschränkungen hat sich das städtische Tiefbauamt in Absprache mit der ausführenden Firma Schulz aus Neuburg kurzfristig auf das kommende Wochenende verständigt. Der Grund liegt an der Corona-Krise: Der derzeit deutlich geringere Verkehr, gepaart mit dem Wochenende, stelle einen sehr günstigen Zeitpunkt für die aufwendige Sanierung dar, sodass die entstehenden Behinderungen so gering wie möglich gehalten werden können.

Von der Baustelle ist auch der Parkplatz an der Schlösslwiese betroffen. Da die Kreuzung der Monheimer-/Ingolstädter Straße gesperrt ist, kann der Parkplatz nicht angefahren bzw. von dort abgefahren werden. Wer dort also sein Fahrzeug abgestellt hat und es am Wochenende braucht, muss es im Vorfeld umparken. Wer dagegen sein Auto an dem Wochenende stehenlassen möchte, kann dies problemlos tun. Die Bewohner der Leopoldineninsel werden schriftlich zu den Umständen am Wochenende informiert.

Baustelle auf der Elisenbrücke: Stadtbuslinie 5 kann nicht fahren

Im öffentlichen Nahverkehr ist die Stadtbuslinie 5 von der Brückensperrung betroffen. Sie kann während der Sperrzeit nicht fahren.

Die Baustelle in der Ingolstädter Straße, wegen der seit Montag wechselseitig eine Fahrbahn gesperrt werden muss und in Verbindung mit der Umleitung aus Bergheim bei manchen Autofahrern für Unverständnis sorgt, wird sich bis bis zum Wochenende übrigens erledigt haben. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, werden die Arbeiten heute Mittag abgeschlossen sein.