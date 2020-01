15:19 Uhr

Die Neuburger Rundschau holt OB-Kandidaten auf die Bühne

Für die im März anstehende Kommunalwahl präsentieren sich die potenziellen Oberbürgermeister für Neuburg bei der Podiumsdiskussion „Forum live“.

Langsam kommt der Kommunalwahlkampf auf Touren. Am 15. März werden nach sechs Jahren in Bayern wieder die meisten Landräte, Ersten Bürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeister, alle Gemeinde- und Stadtratsmitglieder sowie alle Kreisräte gewählt. In der größten Kommune des Landkreises, in Neuburg, bewerben sich sieben Frauen und Männer für den Chefsessel im Rathaus – so viele wie nie zuvor in der Großen Kreisstadt. Und auch bei diesen Wahlen holt die Neuburger Rundschau die Kandidaten gemeinsam auf die Bühne. Das „Forum live“ der Heimatzeitung findet am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Kolpinghaus statt.

Mit dem dieses Mal frühen Zeitpunkt vor dem Urnengang Mitte März will die Neuburger Rundschau denjenigen entgegen kommen, die sich für eine Briefwahl entscheiden und ihre Stimmen schon vor dem Wahlsonntag am 15. März abgeben wollen. Zudem dürfte der Großteil der Bewerber für die Mehrheit der Wähler noch ein unbeschriebenes Blatt sein. Deshalb bietet sich bei der Veranstaltung der Neuburger Rundschau eine gute Gelegenheit, die Dame und die Herren abseits der Info-Stände oder den Vorstellungen in den Stadtteilen einmal zusammen und hautnah zu erleben, um sich einen Eindruck von ihnen machen zu können.

Bernhard Gmehling amtiert seit 18 Jahren als Bürgermeister Neuburgs

Neben dem seit 18 Jahren amtierenden Oberbürgermeister Bernhard Gmehling als Kandidat der CSU treten Bernd Schneider (SPD), Florian Herold (Freie Wähler), Gerhard Schoder (Grüne), Frank Thonig (WIND), Michael Wittmair (Linke) und Gabriele Käsler (Die Partei) für das wichtigste politische Amt in Neuburg an. Bei dieser Aufzählung zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die neue Gruppierung WIND (Wähler Initiative Neuburg Donau) und „Die Partei“ die notwendigen Unterschriften sammeln können, um für die Kommunalwahlen zugelassen zu werden.

Nach der Begrüßung durch den Redaktionsleiter der Neuburger Rundschau, Manfred Rinke, der mit seinem Kollegen Fabian Kluge die Veranstaltungen moderieren wird, werden die Kandidaten einzeln auf die Bühne gebeten, um sich zunächst kurz vorzustellen. Anschließend werden sie sich im Vier-Augen-Gespräch Fragen des Moderators stellen und abschließend noch Antworten auf eine Auswahl der Fragen von Lesern der Heimatzeitung geben, die diese im Vorfeld an die Redaktion schicken konnten (der Aufruf dazu wird noch erfolgen). Das Ende der Veranstaltung ist für 21 Uhr geplant.

Im übrigen bewerben sich auch in Schrobenhausen sieben Kandidaten um den Posten des Ersten Bürgermeisters, den Karlheinz Stephan seit zwölf Jahren besetzt. Hinfällig ist dieses Mal die Wahl des Landrats. Der wurde mit Peter von der Grün bereits vor knapp einem Jahr gewählt, nachdem sein Vorgänger Roland Weigert ein halbes Jahr davor in den Bayerischen Landtag gewählt worden war. Sofern nichts dazwischen kommt, wird Peter von der Grün bis zu den Kommunalwahlen 2026 Landkreischef bleiben. (nr)

Themen folgen