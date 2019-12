15:17 Uhr

Die Neuburger Sicherheitswacht patrouilliert dauerhaft

Die Mitarbeiter der Neuburger Sicherheitswacht bewegen sich auf ihren Streifzügen quer durch das Stadtgebiet. Dabei steuern sie immer wieder Stellen an, an denen es gehäuft zu Problemen kommt, unter anderem im Bereich des Englischen Gartens.

Vor einem Jahr hat die Sicherheitswacht in Neuburg ihren Dienst aufgenommen. Weil sich das Modell bewährt hat, soll es fortgeführt werden.

Von Marcel Rother

Sie schauen genau hin, wo ein normaler Bürger vielleicht darüber hinweg sieht, sich nicht angesprochen fühlt oder bewusst das Weite sucht. Die Mitarbeiter der Neuburger Sicherheitswacht, die seit 1. Dezember 2018 im Dienst sind. Nach gut einem Jahr zieht Norbert Bachmaier, Leiter der Polizeiinspektion Neuburg, eine erste Bilanz. „Es hat sich so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Die Sicherheitswacht habe sich als das erwünschte „Bindeglied zwischen Polizei und Bürger“ herausgestellt und blickt nach ihrem ersten Jahr auf eine Reihe erfolgreicher Einsätze zurück. Daher soll sie eine dauerhafte Einrichtung in Neuburg werden.

Die Mitarbeiter der Neuburger Sicherheitswacht haben 480 Einsatzstunden absolviert

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sicherheitswacht, die nach einem Auswahlverfahren und einer Schulungsphase ihren Dienst aufgenommen hatten, haben im zurückliegenden Jahr rund 480 Einsatzstunden absolviert, sagt Bachmaier. Sie patrouillieren gleichermaßen in der Innenstadt wie in den Stadtvierteln und zeigen bei Großveranstaltungen Präsenz. In der Vorweihnachtszeit vor allem auf den Weihnachtsmärkten, über das Jahr verteilt beim Schloßfest, dem Kneipenfestival Nightgroove, dem Donauschwimmen oder dem Neuburger Volksfest.

Nicht jeder Kontakt mit Bürgern verliefe freundlich, verrät der Polizeichef. Zwischenfälle in Zusammenhang mit der Sicherheitswacht, in denen es kritisch wurde, seien ihm jedoch nicht bekannt. Vielmehr hätten durch die ehrenamtlichen Streifen möglicherweise sogar einige Polizeieinsätze verhindert werden können, geht aus einer polizeiinternen Statistik hervor. Sie listet „14 intensive Gespräche“ mit Jugendlichen an verschiedenen Plätzen in Neuburg auf. Unter anderem war übermäßiger Alkoholkonsum im Spiel, auch Platzverweise haben die Ehrenamtlichen ausgesprochen. Offenbar mit Erfolg, denn in diesen Fällen sei keine Unterstützung durch die Polizei nötig gewesen. „Das ist erfreulich“, sagt Bachmaier. Auch, weil es zum Ausdruck bringt, dass ein gewisser Respekt vor der Uniform vorhanden sei. Aktuell gehen fünf Sicherheitswacht-Mitglieder auf Streife. „Wir sind ausreichend besetzt“, sagt Bachmaier.

Die Neuburger Polizei hat durchweg positive Rückmeldungen erhalten

Sein Dank gebühre den Mitgliedern der Sicherheitswacht, die ihr Ehrenamt zuverlässig und verantwortungsvoll ausübten. „Natürlich habe ich mir am Anfang Gedanken gemacht, wie das laufen wird“, gibt Bachmaier zu. Das habe sowohl das Verhältnis zwischen den Kollegen auf der Dienststelle und denen der Sicherheitswacht wie auch die Akzeptanz der Sicherheitswacht in der Öffentlichkeit betroffen. Aber er habe durchweg positive Rückmeldungen erhalten, sagt Bachmaier. Befürchtungen, es ziehe eine Art Bürgerwehr durch die Straßen, habe er erst gar nicht aufkommen lassen. „Ich habe von Anfang an klar gestellt: Das sind keine Rambos, kein Polizeiersatz und keine Bürgerwehr. Die Sicherheitswacht ist lediglich eine Unterstützung der Polizei.“ Entsprechend kommt sie auch bei Fahndungen, Personensuchen und Sachbeschädigungen zum Einsatz. Sie werde auch verstärkt eingesetzt, wenn Brennpunkte auftauchen, sagt Bachmaier.

Die Sicherheitswacht wurde 1998 bayernweit eingeführt, seither wird sie von immer mehr Städten beantragt. Als Doppelstreife, bei Bedarf auch in größerer Gruppe, patrouillieren die Bürger in Uniform in der Innenstadt, vornehmlich am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden. Auf diese Weise ergänzen sie den Kommunalen Ordnungsdienst, der nachts unterwegs ist. Die Streifen sollen vor allem Präsenz zeigen, Vandalismus entgegenwirken und Konflikten vorbeugen, bevor sie eskalieren. Die Mitarbeiter dürfen Befragungen vornehmen, Personalien feststellen und im Ernstfall Platzverweise erteilen. In Ausnahmefällen dürfen sie Personen auch vorläufig festnehmen. Gedeckt ist das durch das sogenannte „Jedermannsrecht“. Dieses Recht erlaubt es grundsätzlich jedem Bürger, bei Gefahr eine vorübergehende Festnahme auszusprechen.

Die Neuburger Sicherheitswacht ist auch Ansprechpartner für Bürger und Touristen

In Neuburg hat sich die Sicherheitswacht darüber hinaus als Ansprechpartner für Bürger und Touristen erwiesen. „Im vergangenen Jahr haben sie geholfen, wenn Radtouristen nach dem Weg gefragt haben, Tipps für Restaurants gegeben oder haben bei anderen Anliegen mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, erzählt Bachmaier. Angesichts der Summe an positiven Erfahrungen, plant der Polizeichef auch in Zukunft mit einer Sicherheitswacht in Neuburg. „Sie soll zu einer dauerhaften Einrichtung werden. Im nächsten Jahr und darüber hinaus.“

