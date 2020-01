16:09 Uhr

Die Region erlebt einen ruhigen Jahreswechsel

Feiernde halten sich weitestgehend an die Böllerverbote. Langweilig wurde es Polizei und Feuerwehr aber nicht.

Von Fabian Kluge

Zwar verlief die Silvesternacht in der Region einigermaßen ruhig. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten dennoch einiges zu tun. Wir fassen die wichtigsten Ereignisse zusammen:

Neuburg Durch Feuerwerkskörper wurde am Dienstagabend ein Altkleidercontainer in der Ostendstraße in Brand gesteckt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, die Kleidung, die sich im Container befunden hatte, wurde stark beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/67110 entgegen. Am Neujahrsmorgen um kurz vor 3 Uhr qualmte es zudem aus einem auf dem Spitalplatz aufgestellten Mülleimer. Der Brand wurde gelöscht.

Oberhausen An Neujahr gegen 1 Uhr schossen in der Hauptstraße zwei unbekannte Täter mit einer Schreckschusswaffe Pyrotechnik auf eine Straßenlaterne, die dadurch in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Rennertshofen Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Neujahrsmorgen ein abgestellter Pkw im Ortsteil Stepperg in Brand. Der Pkw brannte komplett aus und durch den Brand wurden zwei weitere Garagenfassaden beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, teilt die Polizei mit.

Ingolstadt Überaus friedlich verlief die Silvesternacht in der Ingolstädter Innenstadt. Die Feiernden hielten sich fast ausnahmslos an das erlassene Böllerverbot im Altstadtbereich. Nur in einigen wenigen Fällen mussten die Sicherheitsbehörden Feuerwerkskörper sicherstellen. Nur gegen eine Person, die uneinsichtig war und versuchte Feuerwerkskörper zu zünden, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Geisenfeld Ein 19-jähriger Geisenfelder wurde von einem bislang unbekannten Täter nach Silvesterraketen gefragt. Nachdem er dem Unbekannten jedoch keine geben wollte, verpasste dieser dem Geisenfelder einen Schlag mit einer Sektflasche gegen die rechte Körperseite. Als zwei weitere Personen daraufhin dazwischengingen, bekam einer der beiden, ein 47-jähriger Geisenfelder, vom gleichen Täter einen Faustschlag ins Gesicht, die andere, eine 16-Jährige, ebenfalls einen Faustschlag in die rechte Gesichtshälfte. Alle drei erlitten leichtere Verletzungen. Die Polizei Geisenfeld ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei der Auseinandersetzung waren die Beteiligten zum Teil erheblich alkoholisiert.

Pfaffenhofen An Neujahr gegen 1.45 Uhr entzündete sich eine abgebrannte Feuerwerksbatterie, die vor einem Wohnhaus stand. Das Feuer breitete sich auf die danebenstehende Mülltonne aus. Die Flammen beschädigten die Hauswand, einen Rasenmäher und das Vordach der Haustür. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Pfaffenhofen gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Außerdem griff die Polizei einen 36-jährigen Pfaffenhofener mit seinem achtjährigen Sohn am Bahnhofsgelände gegen 1 Uhr auf. Dem Achtjährigen wurde offenbar von seinem Vater die Schreckschusswaffe überlassen. Beide feuerten wohl Knallpatronen mit der Waffe ab. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

