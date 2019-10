vor 22 Min.

Die Violine steht im Mittelpunkt

Geigerin Veriko Tchumburidze spielt mit den Georgiern

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt präsentiert im achten Abokonzert am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal Ingolstadt die junge Geigerin Veriko Tchumburidze mit Jean Sibelius „Suite für Violine und Streichorchester“ op. 117 und Wolfgang Amadeus Mozarts „Konzert für Violine und Orchester Nr. 5“ A-Dur. Ergänzt werden die beiden Werke durch Sulchan Nassidses „Kammersinfonie Nr. 3“ und Sulchan Zinzadses „Miniaturen für Streichorchester“. Konzerteinführung ist um 19.10 Uhr.

Mit der „Suite für Violine und Streichorchester“ op. 117 (1929) erklingt ein kürzeres Werk von Jean Sibelius, das erst im Dezember 1990 uraufgeführt wurde. Ein „Frühlingsabend“ folgt auf eine pastorale „Landschaftsszene“, abgerundet von dem heiteren Stimmungsbild „Im Sommer“. In Mozarts Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur (KV 219) erstaunt schon allein der erste Auftritt des Soloinstruments, denn: Erst nach einer Adagio-Kantilene stimmt die Violine das Hauptthema an. Im Finalsatz verwebt Mozart wiederum Menuett und Rondo, überdies kräftig gewürzt mit Alla-turca-Effekten. Dazwischen verbreitet das Adagio eine liedhaft-lyrische Atmosphäre, maßgeblich gestaltet durch die Solo-Violine. Daneben erklingen zwei Werke von Sulchan Nassidses und Sulchan Zinzadses. Ihr Schaffen ist von ähnlichen Vorbildern geprägt – von Dmitri Schostakowitsch, aber auch von Igor Strawinsky, Sergej Prokofjew oder Béla Bartók. Die Folklore Georgiens spielt eine zentrale Rolle. Seine populäre „Kammersinfonie Nr. 3“ von 1969 hat Nassidse dem wenige Jahre zuvor gegründeten Georgischen Kammerorchester gewidmet. In ihr wird vielfach ein orientalisch wirkendes Kolorit entworfen. Zinzadse verarbeitet in seinen „Miniaturen“ vor allem Volkslieder aus Georgien. Ursprünglich für Streichquartett besetzt, entstand bald eine Fassung für Streichorchester. Der Zyklus ist eine Art „work in progress“, der auf 21 Stücke angewachsen ist.

Die in Adana (Türkei) geborene Veriko Tchumburidze begann ihre Ausbildung am Mersin University State Conservatory. 2010 wechselte sie an die Musikhochschule in Wien und studiert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater München. 2016 gewann sie den Internationalen Henryk-Wieniawski-Violinwettbewerb. Seitdem spielte sie mit internationalen Orchestern wie dem Züricher Kammerorchester, dem Münchener Kammerorchester und dem Brandenburgischen Staatsorchester und wurde zu zahlreichen Festivals eingeladen. (nr)

www.gko-in.de

