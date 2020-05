Diese Männer stehen Bürgermeisterin Manuela Heckl zur Seite

Plus Der neue Gemeinderat von Rohrenfels hat sich zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Wer die stellvertretenden Bürgermeister sind.

Souverän leitete Manuela Heckl am Donnerstagabend ihre erste Gemeinderatssitzung als erste Bürgermeisterin von Rohrenfels. Es handelte sich um die konstituierende Sitzung, bei der die stellvertretenden Bürgermeister gewählt und verschiedenen Ausschüsse der neuen Legislaturperiode besetzt wurden. Der neue Gemeinderat zeigte sich dabei recht einmütig.

Coronabedingt saßen die zwölf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder und ihre hauptamtliche Bürgermeisterin im Rohrenfelser Sportheim weit auseinander. Als erstes wurden die neuen Gemeinderatsmitglieder Rupert Omasreiter (561 Stimmen, CSU), Sonja Heckl (401 Stimmen, Freie Wähler (FW)), Christoph Müller (575 Stimmen, Dorfgemeinschaft Rohrenfels (DGR)), Paul Böhm (559 Stimmen, DGR) und Klaus Seemeier (492 Stimmen, DGR) vereidigt. Ausgeschieden sind aus dem Rohrenfelser Gemeinderat Christian Karpf, Matthias Artner, Elfriede Preschl, Michael Pallmann (ehemals zweiter Bürgermeister) und Michael Waller. Sie alle waren nicht mehr zur Kommunalwahl angetreten. Sowohl die CSU als auch die Freien Wähler und die Dorfgemeinschaft Rohrenfels haben im neuen Gemeinderat jeweils vier Sitze. Erste Bürgermeisterin Manuela Heckl gehört der DGR an. Sie empfahl, dass bei den Bürgermeistern wieder alle drei Parteien vertreten sein sollten. Dementsprechend schlug sie Helmut Hartmann von den Freien Wählern für das Amt des zweiten und Rupert Omasreiter von der CSU für das Amt des dritten Bürgermeisters vor. Fast alle Gemeinderäte schlossen sich diesen Vorschlägen an. Hartmann gewann die geheime und schriftliche Wahl einstimmig, Neuling Omasreiter mit 12:1 Stimmen. Die neu gewählten stellvertretenden Bürgermeister bedankten sich für das Vertrauen ihrer Kollegen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Manuela Heckl.

Die Rohrenfelser Gemeinderäte bekommen mehr Sitzungsgeld

Anschließend beriet das Gremium über eine Aktualisierung der Satzung zur Regelung des Gemeindeverfassungsrechts und der Geschäftsordnung des Gemeinderates. Der Rohrenfelser Gemeinderat wird künftig ein elektronisches Ratsinformationssystem nutzen. Das heißt, die Gemeinderatsmitglieder werden über dieses System zu den Sitzungen eingeladen und mit Unterlagen versorgt. Weil sie dafür ihre privaten elektronischen Geräte nutzen, erhalten sie eine Entschädigung von zehn Euro. Zusätzlich wurde das Sitzungsgeld von 30 auf 40 Euro für jeden Gemeinderat erhöht. Die Gemeinderäte sprachen sich außerdem dafür aus, die verschiedenen Summen zu erhöhen, bis zu deren Grenze die erste Bürgermeisterin Entscheidungen alleine – ohne Gemeinderatsbeschluss – treffen darf. Rathauschefin Heckl versprach: „Der Kommunikationsfluss wird gegeben sein.“

Sollten alle drei Bürgermeister gleichzeitig verhindert sein, wurden der ehemalige erste Bürgermeister Wigbert Kramer (CSU) und Andrejs Laukmanis (FW) als deren weitere Stellvertreter bestimmt. Laukmanis wird darüber hinaus dem Rechnungsprüfungsausschuss vorsitzen, dessen weitere Mitglieder Hubert Neff (FW) und Christoph Müller sind. Vertreten werden sie durch Wigbert Kramer, Roland Braun (DGR) und Klaus Seemeier. Die Gemeinde Rohrenfels bildet mit dem Betreiber des Kindergartens St. Elisabeth einen Kindergartenausschuss. Darin sitzen die erste Bürgermeisterin sowie Lukas Frank (CSU), Wigbert Kramer und Christoph Müller. Jugendbeauftragte wird es künftig nicht mehr vier, sondern nur noch zwei geben: Lukas Frank und Sonja Heckl. Elfriede Preschl wird Seniorenbeauftragte bleiben, ihr zur Seite steht künftig Sonja Heckl. Die erste Bürgermeisterin wünscht sich hier allerdings auch noch einen männlichen Vertreter. Deshalb will sie einen Aufruf im Gemeindeblatt starten. Die Vertreter für die Gemeinschaftsversammlung bei der VG Neuburg sind die erste Bürgermeisterin Kraft ihres Amtes sowie Roland Braun und Hubert Neff, wiederum vertreten durch Sonja Heckl und Rupert Omasreiter. Im Wasserzweckverband Burgheimer Gruppe werden Helmut Kriegl (CSU) und Paul Böhm sitzen, ihre Vertreter sind Klaus Seemeier und Roland Braun. Michael Pallmann bleibt Biberbeauftragter. Als offizielle Gemeindetafel gilt weiterhin die Tafel am Kirchplatz in Rohrenfels.

Nach der Ämtervergabe beschäftigte sich der neue Gemeinderat gleich mit seinem ersten Antrag: Erlass eines Parkverbots in der Sehensander Straße in Ballersdorf. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt. Man will die Situation dort aber im Auge behalten.





