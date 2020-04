Diesen Karfreitag gibt es keinen Steckerlfisch

Plus Für viele gehört eine gegrillte Makrele am Fasttag zur Tradition. Doch in diesem Jahr wird sie ausfallen. Die Fischereivereine dürfen nichts verkaufen.

Für viele Fischereivereine ist der Karfreitag ein besonderer Tag. Den ganzen Vormittag über grillen sie Makrelen, denn viele Menschen wollen sich am traditionellen Fasttag den Steckerlfisch zum Mittagessen schmecken lassen. Doch heuer ist das anders.

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus dürfen in diesem Jahr die Vereine keine Fische zubereiten und verkaufen. Zum einen, betont Sabine Gooss, Sprecherin am Neuburger Landratsamt, handelt es sich bei den Vereinen nicht um gewerbliche Lebensmittelhändler. Und das Vereinsheim (oder die Verkaufsstelle) sei auch nicht der Arbeitsplatz der Vereinsmitglieder – die Ausgangsbeschränkung verbietet es also, überhaupt dorthin zu kommen. Zum anderen ließe es sich auch nur schwer vermeiden, dass sich beim Verkauf kleine Grüppchen bildeten. Und so heißt es nicht nur auf der Homepage der Neuburger Fischer „Am Karfreitag findet kein Fischverkauf statt.“

Neuburger Fischer verkaufen normalerweise 300 Fische an Karfreitag

An die knapp 300 Fische, schätzt Vereinsvorsitzender Wolfgang Bachhuber, seien in jedem Jahr an Karfreitag verkauft worden. Makrelen, geräucherte Forellen oder auch Seelachsfilet. Fällt der Karfreitag den Corona-Beschränkungen zum Opfer, dann wäre das für den Verein aber noch ganz gut verkraftbar, betont Bachhuber. „Sorgen macht mir das Fischerfest“, sagt er. Das soll eigentlich im Juni stattfinden, wie immer in den Schloßfest freien Jahren, und ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Schon jetzt gibt es Überlegungen, das Fest möglicherweise in den Herbst zu verschieben, sollte sich die Lage nicht bald entspannen.

Und dann ist da ja auch noch das Volksfest, bei dem die Neuburger Fischer ihre Schmankerl im Angebot haben. Auch wenn bislang noch keine tiefe Delle in der Vereinskasse ist, werden Investitionen laut Bachhuber lieber einmal mehr überdacht. So hatten die Fischer eigentlich vor, die Fenster und die Läden am Vereinsheim in diesem Jahr zu streichen. Dieses Vorhaben soll jetzt erst einmal verschoben werden.

Auch der Fischereiverein Rennertshofen macht keinen Steckerlfisch

Zwar ist es für die Fischer nicht verboten, sich allein zum Angeln raus in die Natur zu setzen, auch Vater und Sohn können zusammen weiterhin fischen. Doch den Verkauf von Tageskarten hat der Verein bereits eingestellt. Mitglieder aber, die bereits bezahlt haben, erhalten ihre Jahreskarten – ausgehändigt durchs Fenster.

Betroffen vom Steckerlfisch-Verbot ist auch der Fischereiverein Rennertshofen. Dort wollten die Mitglieder vor dem Rathaus die Fische verkaufen. Jetzt wird daraus nichts. Laut Vorsitzendem Klaus Zawinell hat der Verein das Angebot bereits selbst aus dem Terminkalender gestrichen, als die Einschränkungen immer mehr zugenommen haben. Zum Putzen, Würzen und Grillen seien mindestens zehn Leute nötig – zu viel in der gegenwärtigen Lage. Für den Verein war der Verkauf bislang eine wichtige Einnahmequelle, betont Zawinell. Immerhin holten sich die Menschen aus Rennertshofen und der Umgebung jedes Jahr rund 250 bis 300 Kilo Fisch fürs Karfreitagsessen ab. Möglicherweise wird es daher in diesem Jahr weniger Besatz geben.

Die Fischerfeste in Neuburg und Rennertshofen sollen in den Herbst verlegt werden

Doch nicht nur der Fischverkauf ist abgesagt, vor allem auch das Vereinsleben leidet: keine Versammlungen, keine Veranstaltungen. Besonders die Jungfischer des Vereins treffe die aktuelle Situation ziemlich stark, so Zawinell. Während sich Ältere allein an den Weiher zum Fischen zurückziehen können, muss bei den Jugendlichen eine Aufsichtsperson mit dabei sein. Zudem liegen alle Jugendveranstaltungen auf Eis.

Zum ersten Mal wollte der Verein heuer ein Fischerfest abhalten. Hier geht es den Rennertshofenern wie den Neuburgern: Auch sie denken über einen Ersatztermin im Herbst nach.