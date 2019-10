vor 6 Min.

Diskussion um Kammerspiele geht weiter

Am Sonntag „Kammerflimmern 2“ in Ingolstadt

Die Diskussion um den Bau der Kammerspiele nahm im Juli durch das Vorgehen von Bürgermeister Sepp Mißlbeck an Fahrt auf. Die Debatte über mögliche Kammerspiele an der Donau überlagerte das Betriebskonzept des Neubaus und die Probleme der Theatermitarbeiter mit den räumlichen und technischen Gegebenheiten des Hämer-Baus. „Das Theater aber will sich nicht kapern lassen für eine Wahlkampfdebatte um die Donauanbindung an die Stadt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadttheaters. Beim „Kammerflimmern 2“ am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr im Großen Haus wird das Thema erneut besprochen.

Der Hämer-Bau ist dringend sanierungsbedürftig. Je länger der Zeitraum für die Generalsanierung nach hinten verschoben wird, desto teurer und aufwendiger wird das Ganze, so ist es in der Pressemitteilung zu lesen. In einer seit Jahren geführten Debatte, würden die Theaterleute um nichts weniger kämpfen als um ihre Arbeitsbedingungen. Es gehe dabei letztendlich auch um die Frage: Was ist das Theater einer (Stadt-) Gesellschaft wert?

Anspruch und Wirklichkeit – auch das ist Inhalt von „Kammerflimmern 2“. Eine Podiumsdiskussion mit Stadtbaurätin Renate Presslein-Lehle, dem Technischen Direktor Jochen Reichler, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft Wesko Rhode, dem Schüler Tim Rothärmel sowie Intendant Knut Weber widmet sich dem Status quo denkmalgeschützter Kulturbauten am Beispiel des Ingolstädter Stadttheaters. Das Ensemble singt erbauliche Lieder und Theatermitarbeiter bieten Führungen durch den Hämer-Bau an. Die drei Sieger-Entwürfe werden erneut ausgestellt und die Bürgerbeteiligung zusammengefasst. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (nr)

Themen folgen