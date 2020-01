08:28 Uhr

Donauschwimmen Neuburg 2020: Termin, Beginn, Programm - alle Infos

Im Januar 2020 steht wieder das Donauschwimmen in Neuburg an. Alle Informationen über den Termin, Beginn und das Programm zum kalten Vergnügen hier.

Anfang 2020 findet wieder das traditionelle Donauschwimmen in Neuburg statt. Diesen Januar stiegen mehr als 1900 Teilnehmer in das eisige Wasser des Flusses. Das von der Wasserwacht Neuburg organisierte Schwimmen lockt neben Einzelschwimmern auch viele Vereine mit selbstgebastelten Masken und Wassergefährten an.

Lesen Sie hier alle Informationen zum Termin, Beginn und Programm des Donauschwimmens 2020.

51. Donauschwimmen Neuburg 2020: Der Termin

Das größte Winterschwimmen Europas geht am Samstag, 25. Januar 2020, über die Bühne. Das Donauschwimmen gilt als das größte Winterschwimmen Europas. Einige Teilnehmer reisten aus Polen, Tschechien und Frankreich an. Seinen Ursprung hat das eiskalte Vergnügen im Jahr 1970: Damals zeigten Taucher der Neuburger Wasserwacht bei einer Übung, dass sie auch im eiskalten Wasser Rettungseinsätze leisten können. Bald darauf wurde daraus ein öffentliches Spektakel und mit der Zeit nahmen immer mehr Menschen am Donauschwimmen teil.

Beginn: Das 51. Donauschwimmen Neuburg 2020

Am Samstag, 25. Januar, um 13 Uhr stürzen sich die Teilnehmer des Donauschwimmens in den längsten Fluss Europas an der Staustufe Bittenbrunn. Darunter auch zum 18. Mal der Neuburger Bürgermeister Bernhard Gmehling, wie er in seinem Grußwort zur Veranstaltung bescheinigt. Das Mindestalter beträgt 15 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Das Ziel ist das Bootshaus des Donauruderclubs.

Donauschwimmen Neuburg 2020 : Programm und Anmeldung

Wer beim Donauschwimmen mitmachen möchte, muss sich dafür anmelden. Die Anmeldung bei der Wasserwacht Ortsgruppe Neuburg an der Donau finden Sie hier: Anmeldung Donauschwimmen.

Auf das Donauschwimmen 2020 folgt im Anschluss der Donauschwimmerball, der ebenfalls von der Wasserwacht der Stadt organisiert wird. Dieser beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. Weitere Informationen finden sich ebenfalls auf dem verlinkten Anmeldeschein. (AZ/dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen