vor 21 Min.

Drei Wehren legen vorbildliche Inspektionsprüfung ab

Bertoldsheim, Erlbach und Trugenhofen proben zusammen den Ernstfall

Von Michael Geyer

Weil die überörtliche Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung zunimmt, legten die Feuerwehren von Bertoldsheim, Erlbach und Trugenhofen-Kienberg gemeinsam ihre Inspektionsübung ab. Dabei war auch die UG-ÖEL, die Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatzleitung des Landkreises vor Ort, um dem Einsatzleiter – in diesem Fall dem Kommandanten von Trugenhofen-Kienberg Stefan Ritzer – zur Seite zu stehen. Auch Bürgermeister Georg Hirschbeck war bei der Inspektion mit dabei, um sich von der Leistungsfähigkeit der Wehren ein Bild zu machen.

Als Brandobjekt hatte Kreisbrandmeister Gerhard Pichler das ehemalige landwirtschaftliche Heckel-Anwesen in Kienberg ausgesucht, dessen Gebäude für den Abbruch vorgesehen sind. „Ein Brand ist über dem Stall ausgebrochen und hat sich bereits stark ausgebreitet, eine Person befindet sich noch im Erdgeschoss des an den Stall angrenzenden Wohnhauses“, lautete das Übungsszenario. Um die Wehren für mögliche „Überraschungen“ zu sensibilisieren, hatte Pichler nicht beschrieben, dass sich rund um das Gebäude und in seinem Inneren mehrere Behälter mit Gefahrgütern befanden und eine weitere Person als vermisst galt.

Nach dem Eintreffen am Übungsort teilten sich die Wehren die Arbeit: Die Trugenhofener entnahmen ihr Löschwasser aus einem Hydranten und die Erlbacher aus einer ehemaligen Güllegrube, die jetzt als Regenwasserbehälter diente. Schon bald prasselte das Löschwasser aus fünf Strahlrohren auf die Dächer des Anwesens. Die Bertoldsheimer unterstützten die zwei Wehren mit ihren Atemschutzträgern, die sich sofort auf die Suche nach der vermissten Person im Wohnhaus machten und sie schon bald gefunden und aus dem Gefahrenbereich gebracht hatten. Auch die „Überraschungen“ wurden sehr schnell entdeckt: Als Erstes entfernten die Wehren eine vor dem Gebäude stehende Gasflasche und eine weitere, die sich im Wohnhaus befand, aus dem Gefahrenbereich. Die zweite vermisste Person wurde hinter dem brennenden Gebäude entdeckt. Auch ein vor dem Gebäude stehendes Fass mit unbekanntem Inhalt machte keine Probleme. Anhand der vierstelligen UN-Nummer, die an die UG-ÖEL per Funk übermittelt wurde, konnte der Stoff der Gefahrenklasse 8 zugeordnet werden. Die richtige Zuordnung eines Stoffes ist entscheidend, weil ätzende Stoffe beim Kontakt mit Löschwasser zur großen Gefahr werden können. Ein X vor der vierstelligen Stoffnummer weist auf diese besondere Gefahr hin.

Nach rund einer halben Stunde hieß es „Wasser halt“. Die beiden Kreisbrandmeister Gerhard Pichler und sein Kollege Alois Speth zeigten sich über die gezeigten Leistungen sehr zufrieden: Sowohl die Zusammenarbeit der drei Wehren als auch die Absperrung, die Löscharbeiten, die Bergung von Personen und die Gefahrstofferkennung seien hervorragend gelöst worden. Die von der Gemeinde spendierte Brotzeit im Bertoldsheimer Feuerwehrhaus hatten sich die Einsatzkräfte mehr als verdient.

Themen Folgen