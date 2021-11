Unfall nach Wintereinbruch bei Egweil: 46-Jährige verletzt sich schwer

Eine 46-jährige Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis Buxheim ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Egweil und Bergheim schwer verletzt worden.

Eine 46-jährige Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis Buxheim ist am Dienstagvormittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Egweil und Bergheim schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11 Uhr war die 46-Jährige in Richtung Bergheim unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet die 46-Jährige bei winterlichen Straßenverhältnissen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt, heißt es in einem Bericht.

Unfall bei Egweil: 46 Jahre alte Frau wird in ihrem Auto eingeklemmt

Die 46-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 73.000 Euro. Die Kreisstraße war in diesem Bereich für 40 Minuten komplett gesperrt. Die Absicherung der Unfallstelle und die Umleitung des Verkehrs wurden von den Freiwilligen Feuerwehren aus Egweil, Meilenhofen, Zell a. d. Speck und Nassenfels durchgeführt.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Eichstätt ereigneten sich darüber hinaus drei weitere Glatteisunfälle, die jedoch alle ohne Personenschäden blieben. (nr)