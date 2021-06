Bestattung: In Ehekirchen sollen Grabfelder für Urnen entstehen

Plus Urnenbestattung als Zukunft: Zwei Varianten für Baum-Urnengrabfelder stellte Kämmerer Alois Helfer deshalb in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ehekirchen vor.

Grundsätzlich einig war sich der Ehekirchener Gemeinderat, dass Urnenbestattungen die Zukunft seien. Nun soll die Verwaltung Angebote von Landschaftsplanern einholen, wie es Vizebürgermeister Thomas Braun vorgeschlagen hatte. „Die kosten erstmal nichts“, merkte er an, nachdem Josef Hermann als einziger sich skeptisch geäußert und mit dem Satz „das können wir uns nicht leisten“ auf die Kosten gezielt hatte.