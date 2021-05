Ehekirchen

vor 18 Min.

In Ehekirchen ist eine weitere Funkantenne am Hirsthof geplant

Telefónica möchte ihr Netz in der Gemeinde Ehekirchen ausbauen.

Plus Nachdem der Standort zwischen Buch und Bonsal abgelehnt wurde, möchte Telefónica jetzt auf einem bestehenden Masten zwischen Buch und Wengen eine Anlage errichten.

Von Claudia Stegmann

In Ehekirchen könnte am Hirsthof eine weitere Funkantenne installiert werden. Wie die Firma Telefónica der Gemeinde Ehekirchen mitgeteilt hat, würden sie dafür einen bereits vorhandenen Masten von Vodafone nutzen. Der Gemeinderat hat diesem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

