Ehekirchen

vor 32 Min.

Mobilfunkversorgung in Ehekirchen: „Wir wissen nicht, was wahr oder falsch ist“

Plus Der Ausbau der Mobilfunkversorgung scheidet die Geister der Bürger und der Gemeinderäte in Ehekirchen. Was in der Sitzung mit dem Vertreter des Netzbetreibers diskutiert wurde.

Von Andrea Hammerl

„Wir werden den Dialog weiterführen“, kürzte Bürgermeister Günter Gamisch die sich immer weiter vom geplanten Sendemast im Ehekirchener Oberland weg und hin zu einer Grundsatzdiskussion zu den Gefahren der 5G-Technik entwickelte. So beschloss der Gemeinderat, weiter nach einem geeigneten Standort zu suchen, der möglichst weit weg von der Wohnbebauung ist, und die Höhe des Mobilfunkmasten im Blick zu behalten.